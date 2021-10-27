 

Минтруд направил в РТК проект рекомендаций по выходным при вакцинации от COVID-19

27.10.2021, 13:34, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМинистерство труда и соцзащиты направило в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) проект рекомендаций по предоставлению выходных при вакцинации от коронавируса, следует из документа.

Работодателям рекомендуется давать два оплачиваемых выходных при вакцинации, указывая это в коллективных договорах и локальных нормативных актах, передает РИА «Новости».

Кроме того, допускается возможность присоединения этих выходных к отпуску, а также осуществление «дополнительных выплат, оплаты проезда, питания и иных мероприятий».

Ранее предлагалось давать три выходных после вакцинации от коронавируса.

Напомним, президент Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Также он предоставил возможность главам регионов на свое усмотрение вводить дополнительные нерабочие дни.



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