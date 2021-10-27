 

Глава делегации «Талибана»* принял православие в Крыму

27.10.2021, 13:31, Разное
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Глава официальной миссии запрещённой в России террористической организации «Талибан» Омар Заирзаде крестился в православие в храме великомученика Анастасия в Симферополе. Его крёстным отцом стал атаман Казачьего войска Крымского.

Церемонию провёл епископ Симферопольский и Всея Крыма Роман (Чередниченко). Глава делегации талибов трижды окунулся в купель со святой водой, после чего поцеловал Евангелие и портрет Николая II и принёс присягу на верность православию. Его примеру последовали и другие члены делегации, которых крестил казачий священник по полевому обряду. Присутствовавший при церемонии атаман Казачьего войска Крымского Всеволод Тарасюк поздравил новоиспечённых братьев по вере с крещением и поручил им заняться формированием в Кабуле казачьей станицы. Сам Омар Заирзаде получил из рук атамана шашку и звание есаула.

«Сотрудничество между Россией и новыми афганскими властями углубляется. И речь не только о военной сфере и гуманитарной помощи. Углубляются также и культурно-религиозные связи. В сущности, талибы и казаки – это очень похожие движения. И те, и другие рубят головы шашками, и те, и другие сражаются за веру. Нам радостно будет увидеть, как в Афганистане, где ещё недавно под гнётом американцев процветала наркоторговля, появится казачья вольница и задымят трубами аккуратные хатки пуштунских казаков», – сказал атаман Тарасюк.

*запрещённая в России террористическая организация

 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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