Скандалы: И кормят, и доят

Как сын вице-премьера Хуснуллина и экс-губернатор Ткачев хозяйствуют на своих сельхозугодьях

Семьи политической элиты теперь получают не банки, месторождения, целые отрасли или золотые прииски. Многие занялись рискованным и не сверхдоходным бизнесом — землей. С начала года в России беспрестанно дорожают продукты питания. За первое полугодие ценники на морковь выросли в два раза, картофель подорожал на 82,09%, капуста — на 67,62%.

В сентябре началась лихорадка на рынке томатов: только с 21 по 27 сентября помидоры, по данным Росстата, выросли в цене на 10,1%, а за весь месяц стали дороже на 24,8%.

Министерство финансов 30 сентября о причинах роста цен высказалось оптимистично: связало происходящее с «ускоренным восстановлением деловой активности после пандемии коронавируса». Правда, пандемия еще не закончилась и даже, напротив, — набирает обороты, а циркулирующие разговоры о новом локдауне могут только способствовать подорожанию еды.

Как бы то ни было, не для всех россиян рост цен — явление неприятное. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков говорил: «Если хочешь, вкалывая, надежно потерять деньги — займись сельским хозяйством». Представители отечественной политической элиты не могли не заметить, что сегодня этот афоризм стремительно теряет актуальность, и даже морковь становится золотом.

«Новая газета» рассказывает о семьях российских чиновников, окучивающих поля Родины. Многие из них «спустились на землю» совсем недавно.

Часть 1. Альберт Хуснуллин и его пашня

СПРАВКА «НОВОЙ»

Название компании: АО «ХК «Чистополье». Дата регистрации: 16 декабря 2020 года. Регион: Татарстан. Площадь угодий: до 60 000 гектаров. Что выращивает и производит: пшеницу, рожь, кукурузу, рапс, коровье молоко. Владелец: Альберт Хуснуллин, 25 лет. Сын вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Родные края

Сабантуй в небольшом городе Чистополь, в 126 километрах от Казани, в этом году встречали с размахом. Устраивали скачки, танцы, соревнования, развернули русскую, татарскую, чувашскую, кряшеновскую, мордовскую кухни. На торжествах не экономили — гости на «праздник плуга» приехали особые: зампред госсовета Татарстана Марат Ахметов, первый замминистра сельского хозяйства республики Наиля Залакова, а главное — проживший всю свою юность в Чистополе вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Зампред российского правительства в зеленой татарской тюбетейке участие в празднике принимал активнейшее: болел на скачках, забивал кувалдой гвозди, а в конце выступил перед земляками с речью.

Появление столь высокопоставленного чиновника на «празднике плуга» можно было бы назвать неожиданным, если б не одна деталь. По информации «Новой газеты»,

сын вице-премьера Альберт прямо сейчас создает в Чистопольском, Аксубаевском и Новошешминском районах агрохолдинг, площадь земель которого уже может составлять больше 60 000 гектаров.

То есть Марат Хуснуллин, и раньше заявлявший о своей любви к сельскому хозяйству, приехал не просто в свой город — он приехал к «семейным угодьям».

Высокий старт

25-летний Альберт сельским хозяйством раньше не занимался. «В поля» он пришел из арендного бизнеса: принадлежащая ему компания «Кларус» с 2018 года сдает офис на улице Михаила Миля в Казани. В том числе — государственным организациям.

Холдинговую компанию «Чистополье» Хуснуллин-младший зарегистрировал всего десять месяцев назад — 16 декабря 2020-го. Но отсутствие опыта работы в сельском хозяйстве не помешало ему меньше чем за год аккумулировать вокруг себя восемь предприятий, выращивающих зерновые, кукурузу и рапс, производящих коровье молоко, занимающихся хранением ржи и пшеницы, консультированием в области сельского хозяйства и, разумеется, торговлей сельхозпродукцией.

По словам собеседников «Новой», знакомых с историей создания холдинга, почву для «Чистополья» начали готовить задолго до его юридической регистрации.

В июне 2019 года в Чистополе на улице Дорожной, на самой окраине города, была зарегистрирована агрофирма «Чистопольская». Формально, по ЕГРЮЛ, с Хуснуллиными она не связана, но в соцсетях холдинга говорится, что она входит в его структуру. Кроме того, в сентябре прошлого года Альберт выступал на совещании в министерстве сельского хозяйства Татарстана в качестве инвестора агрофирмы.

Согласно информации из социальных сетей самого холдинга, агрофирма «Чистопольская» уже сейчас владеет и управляет 60 000 гектаров земель. И продолжает умножать свои владения, публикуя в соцсетях объявления с предложениями о покупке и аренде участков.

«Чистопольская» специализируется на выращивании пшеницы, ржи, кукурузы, рапса и производстве коровьего молока. Стоимость аккумулированного компанией земельного банка к настоящему моменту, исходя из предложений на рынке, может превышать 11 миллиардов рублей.

Агрофирма, по словам министра сельского хозяйства республики Марата Зяббарова, инвестировала в приобретение техники и развитие растениеводства 1,7 млрд рублей — это на 150 миллионов рублей больше годового бюджета Чистополя.

Кроме земли и новой техники у агрохолдинга «Чистополье», согласно корпоративному Instagram, есть три элеватора объемом единовременного хранения 110 000, 40 000 и 30 000 тонн. Два из них достались агрохолдингу Альберта Хуснуллина в результате банкротства ОАО «ВАМИН Татарстан», которое до 2017 года контролировал бывший сенатор Вагиз Мингазов.

По словам источников «Новой газеты», Альберт Хуснуллин занимается сельскохозяйственным бизнесом лично. Он регулярно приезжает в Чистополь из Казани. Один из собеседников отметил, что поля пшеницы и кукурузы логически замыкают «экосистему», которую семья вице-премьера создавала в Чистополе с 2009 года:

— У Альберта есть компания «Камский берег», ранее принадлежавшая его маме Лилии Харисовой. У «Камского берега» здесь же, на противоположном берегу Камы, есть охотничьи угодья с лисами, зайцами и бобрами. Здесь же есть дома для отдыха, принадлежащие людям Хуснуллина. То есть в общем владения выглядят так: база отдыха, рядом с ней — охотугодье, а вокруг — распаханные поля.

За 2020 год совокупная выручка компаний, связанных с агрохолдингом Альберта Хуснуллина, составила 2,3 млрд рублей (по данным «Контур.Фокус»). И перспективы развития — отличные. В начале года холдинг купил элеватор в Казани, на улице Волкова, 12, — в непосредственной близости от грузового причала. Это удобно для транспортировки зерна по Волге и Волго-Донскому каналу к портам Черного моря. И здесь важно отметить, что сестра Альберта Хуснуллина Алина замужем за Евгением Киреевым, отец которого является гендиректором «Новороссийского морского торгового порта».

Покупая хлеб, кукурузу и молоко, каждый россиянин может поддержать бизнес начинающего агрария, сына вице-премьера.

Не владеть, а консультировать

Сам Альберт Хуснуллин к успехам в сельском хозяйстве относится скромно. На запрос «Новой газеты» в холдинг «Чистополье» пришел ответ за подписью генерального директора Гумера Закирова. Он сообщил, что холдинг владеет лишь тремя сельскохозяйственными компаниями, а остальные пять — в том числе агрофирму «Чистопольскую» — только консультирует.

«AO «XK «Чистополье» не «объединяет» указанные в Вашем запросе юридические лица — наша компания не является ни единоличным исполнительным органом, ни учредителем указанных организаций. При этом само AO «XK «Чистополье» не является сельхозтоваропроизводителем, у нас нет в собственности или в аренде ни земли, ни сельхозтехники. AO «XK «Чистополье» занимается консультированием сельхозтоваропроизводителей по вопросам правового характера, бухгалтерского и юридического сопровождения, автоматизации учета, цифровизации контроля за сельскохозяйственными операциями, организации управленческого учета и в прочих областях, по которым наблюдается дефицит компетентных специалистов в сельской местности. Для этого в нашем штате сформирована сильная команда из профессионалов с большим опытом работы в сельском хозяйстве — специалисты по растениеводству, современной технике, молочному животноводству, финансовому учету и т.д.».

Почему в таком случае в Минсельхозе Альберт Хуснуллин выступает в качестве инвестора агрофирмы «Чистопольской» и рассказывает о площади пашен компании, о планах по увеличению посадок зерновых и зернобобовых культур с 9816 до 11 846 гектаров, технических культур с 2973 до 3038 гектаров, — вопрос, оставшийся пока без официального ответа.

Часть 2. Дмитрий Бортников, выращивающий все

СПРАВКА «НОВОЙ»

Название компании: ООО «Русская аграрная компания». Дата регистрации: 7 июня 2021 года. Регион: Москва (место регистрации). Планируемая площадь угодий: 250 000 гектаров. Что выращивает и производит: (согласно ОКВЭД) зерновые, овощи, бахчевые, скот, коровье молоко. Совладелец: Дмитрий Бортников, 44 года. Племянник директора ФСБ.

С полигона — на прилавок

Еще один новичок на российском сельхозрынке — племянник директора ФСБ Александра Бортникова Дмитрий. Его «Русская аграрная компания» была зарегистрирована в июне этого года — на пятачке посевного сезона. Правда, с посевами Дмитрий Бортников и его компаньоны Натан Винер (сын Ирины Винер, жены миллиардера Алишера Усманова) и Эльмира Ираидова (экс-совладелец «Щелково Агрохим») решили не спешить, ограничившись пока лишь декларациями о намерениях.

Согласно информации с сайта компании, ее владельцы собираются получить в собственность или управление земельный банк площадью до 250 000 гектаров. Для этого уже ведутся переговоры с властями российских регионов и Агентством по страхованию вкладов: «Русская аграрная компания» намерена выкупать земли из банкротной массы, а также — «у неэффективных собственников».

Выбор направлений сельскохозяйственной деятельности у компании огромен: от выращивания зерновых и риса до разведения крупного рогатого скота. На рынке пшеницы, ржи и в производстве молока Дмитрий Бортников и его компаньоны могут стать конкурентами Альберта Хуснуллина.

Помимо работы в полях, «Русская аграрная компания» собирается разрабатывать средства защиты посевов и контролировать качество ввозимой в Россию сельхозпродукции.

Правда, амбициозным планам может помешать уголовное дело, возбужденное в июле этого года из-за конфликта самого опытного агрария среди руководителей компании Эльмиры Ираидовой

с крупнейшим производителем средств защиты растений «Щелково Агрохимом». Владельцы «Щелково Агрохима», в котором она трудилась 20 лет, в том числе коммерческим директором, считают, что она пыталась продать третьим лицам 31% акций компании с нарушением установленных законом процедур. В настоящий момент неизвестно: возбуждено ли дело в отношении какого-то конкретного лица либо просто — «по факту».

По мнению экономиста Владислава Иноземцева, уголовное дело может сделать Ираидову не самым желанным партнером.

— Если «Русская аграрная компания» специально создавалась под Эльмиру Ираидову исходя из наличия у нее трети акций «Щелково Агрохим» и с целью паразитирования на разработках «Щелково Агрохим», а дата объявления о назначении Ираидовой в этой компании именно об этом и свидетельствует, — то если у нее не окажется акций, она превратится в балласт. Если исходить из этого, то будущее и перспективы развития «Русской аграрной компании» выглядят туманными, — говорит он.

Впрочем, Дмитрию Бортникову не впервой «выгребать» из сложных ситуаций: только в марте этого года Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал его банкротом из-за долга в 29 млн рублей перед «Сбером», и он сразу же запустил новый проект — аграрный.

В июле этого года «Важные истории» (Минюст считает издание «иностранным агентом») опубликовали материал, в котором рассказали, что племянник директора ФСБ и его супруга Татьяна являются владельцами двух десятков компаний, занимающихся строительством, управлением финансово-промышленными группами, предоставлением юридических услуг и сбором отходов на скандально известном полигоне «Ядрово» в Волоколамске.

Часть 3. «Обычная бабушка»

СПРАВКА «НОВОЙ»

Название компании: АО «Холдинг Днепрово». Дата регистрации: 3 августа 2018 года. Регион: Смоленская область. Площадь угодий: порядка 84 000 гектаров. Что выращивает и производит: зерновые, крупы, яблоки. Владелец: Лидия Барабанова, 85 лет. Мама спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Поднять село и деньги

Мама спикера Государственной думы Вячеслава Володина оценила перспективы сельского хозяйства раньше молодых Бортникова и Хуснуллина. Еще в 2009 году она зарегистрировала в Смоленской области небольшое аграрное предприятие «Боброво» на 1400 гектаров, занимающееся выращиванием зерновых, а к 2018 году — то есть за три года до конкурентов — развернула целый холдинг, который сегодня не только распахивает поля ржи и пшеницы, но и владеет яблоневыми садами.

— Года до 2002-го здесь был племсовхоз «Городнянский». Занимались мясным скотом, коровьим молоком, немного сеяли пшеницу и рожь, — рассказывает жительница Новодугинского района Ирина Нилова, работавшая зоотехником в другом районном совхозе. — Потом, как это везде происходит, села начали приходить в упадок. В той же Городне и Мольгино (по сути, это одно село. — Ред.) жить осталось человек восемьдесят. Молодежь уехала. Племсовхоз разорился. Его земли и купило «Боброво». Пашни у них были около леса — они и лес рубили, и на его месте тоже сеяли.

Эти Мольгино и Городня теперь местная достопримечательность: там и дома новые для работников построили, и поликлинику, и школу. Они ж выглядят лучше, чем райцентр. Ну посмотрите на село Днепровское, где хозяин — племсовхоз «Рассвет». Обычное бедное село.

«Все лучшие механизаторы района хотят работать в ООО «Боброво», — говорил о предприятии мамы спикера Госдумы начальник управления сельского хозяйства Новодугинского района Валерий Иванов. — И вся новейшая техника приобретена для них в этом хозяйстве».

Сегодня «Боброво» переименовано в «Городнянское». И это — лишь одно из семи предприятий холдинга «Днепрово». Оно продолжает специализироваться на выращивании зерновых. Предприятие со схожим названием — «Городнянские сады» — растит яблоки. По словам гендиректора холдинга Артема Балыхина, под сады заложено 176 гектаров, первый урожай — порядка 40 тонн с гектара — планируется собрать к 2023 году, а к 2025 году «Днепрово» планирует получать до 6 тысяч тонн яблок (это примерно 33,3 млн плодов) в год.

Кроме того, в холдинге есть предприятие по производству круп, собственная торговая компания и даже медицинский центр, расположенный в деревне Мольгино, куда несколько раз в неделю приезжают московские и смоленские врачи.

Земельный банк компаний мамы Вячеслава Володина, по данным «Медузы» (Минюст считает издание «иностранным агентом»), может составлять до 84 000 гектаров.

Суммарная чистая прибыль предприятий, входящих в холдинг «Днепрово», за последние пять лет составила 517,8 млн рублей, еще 38,1 млн принесло расположенное здесь же, в Мольгино, охотхозяйство,

названное «Ассоциацией по сохранению редких птиц, животных и природы».

— Зарплаты у нас не сказать, что большие, но для Новодугинского района хорошие, — рассказывает один из сотрудников холдинга. — Механизаторы от 30 тысяч получают, водители — 25 тысяч, агрономы — 40–50. Притом что в районе в принципе идти некуда — это очень хорошие условия.

Сама Лидия Барабанова интервью не дает. Единственное свое выступление в СМИ — в 2002 году в саратовской газете «Земское обозрение» — она посвятила сыну, про себя лишь сказав: «Мой сын работает в Госдуме — ну и что? Со старушками у подъезда я такая же, как и все остальные, в автобусе, в трамвае, в магазине я ничем не отличаюсь от других».

Продукцию компаний мамы Вячеслава Володина, обычной бабушки из Саратова, можно искать в магазинах под брендом «Агростандарт».

Часть 4. Ткачевы, хозяева юга

СПРАВКА «НОВОЙ»

Название компании: АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. Дата регистрации: 22 июля 1993 года. Регион: Краснодарский край. Площадь угодий: 660 000 гектаров (потенциально — 860 000 га). Что выращивает и производит: крупы, мука, мясо, молочная продукция, полуфабрикаты. Владельцы: семья экс-министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева.

Догоняя бизнес

21 сентября «КоммерсантЪ» сообщил о подготовке крупнейшей за последние четыре года сельскохозяйственной сделки: «Агрокомплекс» имени Ткачева собирается купить 200 тысяч гектаров земли у агрохолдинга «Юг Руси». Покупка территории размером с три Сингапура позволит предприятию семьи бывшего министра сельского хозяйства РФ и экс-губернатора Кубани Александра Ткачева побороться с производителем сахара «Продимекс» за второе место по размерам земельного банка в стране: у «Продимекс» сейчас 865 тысяч гектаров земли, у «Агрокомплекса» — 660 тысяч.

По оценке директора консалтинговой компании «Совэкон» Андрея Сизова, один гектар угодий «Юга Руси» может стоить от 100 000 до 150 000 рублей, то есть вся сделка обойдется в 20–30 миллиардов. Для этого «Агрокомплексу» придется отдать чистую прибыль сразу десяти входящих в него компаний за последние пять лет.

Но для семьи бывшего министра столь масштабные траты вряд ли выглядят пугающе. Ткачевы, в отличие от Альберта Хуснуллина, Дмитрия Бортникова и даже мамы Вячеслава Володина, в сельскохозяйственном бизнесе не новички. «Агрокомплекс» существует почти 30 лет — с 1993 года. А базу для него подготовили еще при Советском Союзе.

— Ткачевы были очень дружны с первым секретарем Выселковского райкома КПСС Алексеем Климовым, — вспоминает один из кубанских фермеров. Он не называет своего имени, потому что его хозяйство «пока не конфликтует с «Агрокомплексом». — В конце 80-х — начале 90-х, еще до распада СССР, Климов помог присоединить к комбикормовому заводу, который возглавлял папа Александра Ткачева, сначала «Мясопром» (у предприятия, занимавшегося откармливанием бычков, было 5000 гектаров земли), а потом и сады под Выселками (по информации «Новой» — 1300 га). Эти три актива и стали основой «Агрокомплекса».

Со временем отношения между Климовым и Ткачевыми испортились. Бывший партийный деятель дал ряд интервью, в которых рассказывал, что помогал Ткачевым, потому что думал, что их предприятие будет содействовать другим хозяйствам с переработкой продукции. Но вместо содействия начались поглощения. «Разве кто-нибудь мог представить, что предприятие, созданное несколькими поколениями тружеников района, окажется в руках одного человека — благодаря той грандиозной афере, которую назвали «прихватизацией»? Кто мог представить, что «Агрокомплекс», созданный десятью хозяйствами, проглотит своих учредителей? Получается, яйцо съело курицу», — говорил Климов в интервью журналу «Триада».

А потом он замолчал и больше интервью не дает. Возможно, потому, что в 2002 году в дом его родителей кто-то бросил гранату Ф-1. Она взорвалась в палисаднике.

За 28 лет работы в истории «Агрокомплекса» было немало «скользких моментов». В нулевые СМИ писали, что предприятие якобы пополняет свой земельный банк за счет административного ресурса. Этот ресурс, к слову, был закреплен и документально: в 2009 году, будучи губернатором Краснодарского края, Ткачев внес поправки в краевой закон «Об основах регулирования земельных отношений», которыми установил, что во всех районах, кроме Выселковского и Усть-Лабинского, доля сельхозземель, находящихся в собственности одного предприятия, не может превышать 10%. В Выселковском районе, где базировался «Агрокомплекс», и в Усть-Лабинском, где работал агрохолдинг «Кубань» (связанный с Олегом Дерипаской), доля сельхозземель в собственности одного предприятия могла составлять 50%.

В 2011 году «Агрокомплекс» поглотил крупного сельхозпроизводителя ЗАО «Победа», работавшего в Брюховецком районе. Причем до поглощения собственники «Победы» заявляли о попытках рейдерского захвата. До этого предприятие Ткачевых «взяло» сахарный завод «Кристалл», которому Выселковский районный суд просто запретил работать из-за якобы допущенных нарушений экологического законодательства. Владельцы завода тогда тоже называли происходящее «проявлением недобросовестной конкуренции».

В ноябре 2013 года в Краснодарском краевом суде завершилось рассмотрение уголовного дела банды «цапков», которых обвиняли в 40 преступлениях, в том числе убийствах и изнасилованиях.

«Цапки» были крупными аграриями — управляли 63 000 гектарами земель в окрестностях станицы Кущевской. После суда основным бенефициаром их посадки оказался также «Агрокомплекс имени Ткачева»,

получивший в распоряжение 50 000 из 63 000 гектаров земельного банка.

— Сейчас самые плодородные и не требующие особого ухода земли поделены между холдингами: «Покровским», «Югом Руси», «Агрокомплексом». Это все миллиардные обороты. Такие уже только выкупать, — говорит собеседник «Новой» из аграрной среды Краснодарского края.

Перейдя к тактике масштабных покупок, семья Ткачевых продолжает следовать девизу отца бывшего министра и губернатора Кубани, основателя «Агрокомплекса»: «Нельзя останавливаться. Вперед и только вперед. Кто сегодня опоздает, тот завтра не догонит».

В прятки с бизнесом

Сам Александр Ткачев об аграрном бизнесе говорит мало. В своих интервью он всегда подчеркивает, что «Агрокомплекс» принадлежит не ему, а его семье. В списке учредителей компании значатся всего две фамилии: Любови Ямщиковой и Натальи Пушкарь. При этом их доли — невелики: у Ямщиковой всего 6%, а у Пушкарь и того меньше — 0,000024%. Остальные учредители «Агрокомплекса» скрыты. Правда, в апреле 2021 года издание VTimes (Минюст считает его «иноагентом») опубликовало материал, в котором назвало Александра Ткачева основным бенефициаром компании: ему, согласно публикации, могут принадлежать 77,5% акций предприятия.

Вероятно, «спрятать» свою долю в «Агрокомплексе» Александр Ткачев мог из-за санкций: в отчетах компании за 2018 и 2019 годы прямо указывается, что данные о владельцах не раскрываются на основании постановления правительства от 4 апреля 2019 г. № 400, которое позволяет бизнесменам и компаниям, находящимся под санкциями, раскрывать сведения в ограниченном объеме. Ткачев находится в санкционном списке ЕС с 2014 года — как лицо, «несущее ответственность за нарушение территориальной целостности Украины».

В управлении «Агрокомплексом» также участвуют дочь Александра Ткачева Татьяна Баталова и зять Роман Баталов, входящие в совет директоров компании.

Продукцию «Агрокомплекса» уже давно можно купить в магазинах по всей стране. Правда, иногда к ней возникают вопросы. Так, в июне 2020 года Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе назначенный компании штраф в 700 000 рублей за повышенное содержание антибиотиков и антимикробных препаратов в мясных полуфабрикатах. До этого аналогичные решения выносились еще шесть раз. Каждый раз компании назначались минимально возможные штрафы, а в трех случаях суд даже сокращал эти штрафы вдвое, ссылаясь на доводы представителей «Агрокомплекса» о «сложной финансовой ситуации на предприятии».

Сейчас, судя по готовящейся сделке с «Югом Руси», финансовая ситуация в «Агрокомплексе» в полном порядке. А растущие цены на сельхозпродукцию обещают дальнейшее ее улучшение.

Часть 5. Сенатор Мошкович и брат губернатора

СПРАВКА «НОВОЙ»

Название компании: ООО «Группа компаний «Русагро». Дата регистрации: 3 февраля 2003 года. Регион: Белгородская, Тамбовская, Орловская, Курская, Воронежская области, Приморский край. Площадь угодий: 688 000 гектаров. Что производит: масло, сахар, свинина. Владельцы: экс-сенатор Вадим Мошкович; Максим Воробьев, брат губернатора Московской области.

Жизнь — сахар

Свои активы в сельскохозяйственном бизнесе продолжает наращивать не только семья экс-министра Ткачева.

30 сентября стало известно, что брат губернатора Московской области Андрея Воробьева Максим стал крупнейшим миноритарием группы «Русагро», занимающейся свиноводством, производством сахара (13% российского рынка) и масла. Воробьев купил 6,1% акций «Русагро», доведя свою долю до 10,14%.

«Мы верим, что «Русагро» сможет стать трансформатором и консолидатором в важнейшем для России сельскохозяйственном секторе с отличными перспективами роста», — заявил Воробьев по итогам сделки.

В консолидации и росте компании действительно опыта не занимать. Земельный банк «Русагро», основным акционером которого является экс-сенатор от Брянской области Вадим Мошкович, составляет 688 тысяч гектаров. В рейтинге Forbes в 2021 году она заняла пятое место среди российских владельцев сельхозземель. Стоимость угодий предприятия Мошковича–Воробьева издание оценило в 43,9 млрд рублей. При этом в самой «Русагро» от подобных оценок воздерживаются: «Мы таких оценок не делаем. Компания публичная, и ее акции торгуются на бирже», — заявили в пресс-службе «Новой газете».

Как и «Агрокомплекс имени Ткачева», «Русагро» фигурировала в СМИ в связи с сообщениями о недружественных поглощениях. Например, со скупкой активов курского агропредприятия «Иволга», банкротство которого, по мнению некоторых экспертов, было запущено искусственно. В то же время гранаты Ф-1 в контексте бизнеса Вадима Мошковича никогда не упоминались.

В последнее время «Русагро» скупает активы, в том числе связанные с властью. Например, в 2021 году компанией был выкуплен «Аткарский маслоэкстракционный завод», производящий майонез под известным брендом «Я люблю готовить». Завод принадлежит группе «Солнечные продукты», 33% акций которой в 1999–2007 годах было в собственности нынешнего спикера Госдумы Вячеслава Володина и его матери Лидии Барабановой.

По мнению сельхозпроизводителей, «Русагро» и само по себе имеет определенное политическое влияние.

«В прошлом году выросли цены на сахар с 26 до 42 рублей за килограмм. Производители объясняли это неурожаем сахарной свеклы, хотя Союз сахаропроизводителей в это же время заявлял, что дефицита сахара в стране не будет. А когда правительство попыталось заморозить цены, производители заявили, что такие меры могут привести к их разорению. И что в итоге? Цена на сахар заморожена на уровне даже не 42, а 46 рублей за килограмм, и прибыль «Русагро», крупнейшего производителя сахара, за первое полугодие 2021 года на 85% выше, чем за аналогичный период 2020-го», — говорил в интервью «Новой» в августе этого года сопредседатель общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко.

Чистая прибыль «Русагро» в 2020 году действительно выросла по сравнению с 2019 годом с 1,5 млрд до 11,9 млрд рублей. А что с ценами на сахар и майонез в магазине у вашего дома?

Часть 6. Ольга Богомаз. Королева картофеля

СПРАВКА «НОВОЙ»

Название компании: ООО «Меленский картофель», ООО «Картофельный альянс». Дата регистрации: 2011 год. Регион: Брянская область. Площадь угодий: 24 500 гектаров. Что производит: картофель. Владелец: Ольга Богомаз, супруга губернатора Брянской области.

Наше, но не мое

Брянская область вырастила не только экс-сенатора Мошковича. Покупая картошку, вы с высокой вероятностью приобретете продукцию семьи губернатора этого региона Александра Богомаза. Его супруга Ольга владеет компаниями «Меленский картофель» и «Картофельный альянс», в распоряжении которых находится 24 500 гектаров сельскохозяйственных земель. По данным Forbes, 60% картофеля, продающегося в магазинах X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), выращено на полях Ольги Богомаз.

«Производство картофеля — это наш семейный бизнес, — рассказывала Ольга Богомаз в интервью сайту «Единой России». — Начинали мы еще в 1998 году с одного гектара земли для обработки, а сейчас по валовому производству картофеля мы являемся первыми производителями в России. Нам никто не помогал, мы всего достигли сами».

Позднее Александр Богомаз будет от слов супруги открещиваться: «Все наше хозяйство с первого дня было записано на мою жену Ольгу. Оно и называлось крестьянско-фермерским хозяйством «Богомаз О.А.». Она и руководитель, и учредитель», — говорил он на совещании Изборского клуба.

Надо признать: свой сельскохозяйственный бизнес Ольга Богомаз запустила еще до избрания мужа губернатором — в 2006 году. В тот момент Александр Васильевич был скромным первым замглавы Стародубского района. Но по мере его карьерного роста росли и доходы супруги.

2007 год. Александр Богомаз — глава Меленского сельского поселения. Прибыль компании «Надежда» (ныне не действует) Ольги Богомаз — 1,6 млн рублей.

2010 год. Он — депутат Брянской областной думы. Прибыль «Надежды» — 2,5 млн рублей.

2013 год. Он — депутат Госдумы. Совокупная прибыль компаний супруги — 39,2 млн рублей.

2016 год. Он — губернатор Брянской области. Чистая прибыль компаний супруги — 90,5 млн рублей.

В 2016 году издание «Комсомолец Брянска» писало о методах, с помощью которых семья губернатора расширяет свои владения. Так, 31 октября 2014 года в официальной «Брянской учительской газете» было опубликовано объявление о продаже арестованного и заложенного имущества стародубского колхоза имени Крупской. Подача заявок прекращалась уже через шесть дней после публикации объявления, при этом реально — с учетом Дня народного единства и выходных — на сбор и подачу документов оставалось всего четыре дня. Такие методы часто используются в случаях, когда покупатель с готовыми документами уже есть. В итоге активы колхоза отошли семье Богомаз.

Брянские фермеры также рассказывали, что к ним якобы приезжали сыновья губернатора и предлагали выкупить их хозяйства. При этом цена называлась ниже рыночной.

К тем, кто отказывался, приходили с проверками надзорные органы. Впрочем, это было до 2016 года. Сейчас брянские фермеры говорить о конфликтах с главой региона не хотят, а часть из тех, кто жаловался «Комсомольцу Брянска», — находится в предбанкротном состоянии.

У компаний Ольги Богомаз, в свою очередь, все хорошо. У нее 24 500 га земли, коровники, мельницы, новейшая сельхозтехника. Да и рабочим платить много не надо, на сайтах с вакансиями объявления ООО «Меленский картофель»: тракторист — зарплата 30 000 рублей, механик — зарплата 15 000–30 000 рублей, зоотехник — 25 000 рублей.

Александр Богомаз в бизнесе семьи де-юре не участвует, но нет-нет, да и не сдержится, чтоб ему помочь. В 2016 году он отчитывал руководство агрохозяйства «Новый путь», в котором случилось полегание 80% зерновых, за неиспользование удобрений.

«Здесь мы видим пример, как нежелание и беспечность стали причиной потери урожая. Затраты, которые понес бы сельхозпроизводитель, минимальны — 600 рублей на гектар, <…> а потери в результате того, что эта работа не была проделана, достигли 100 миллионов рублей. Вот и задумайтесь, стоит ли ваше незнание или нежелание применять технологии таких потерь!» — свирепствовал губернатор.

Один из крупнейших продавцов удобрений в Брянской области — компания «Картофельный альянс» супруги главы региона.

У Александра и Ольги Богомаз все раздельное, но все общее. Даже диссертации, которые они защищали по выпуску из Брянской сельхозакадемии, совпадают на семи страницах.

За последние пять лет чистая прибыль компаний Ольги Богомаз составила 1,95 млрд рублей. Губернатор Брянской области заработал за это же время в 86 раз меньше — 22,5 млн.

Часть 7. Константин Гозман и его удои

СПРАВКА «НОВОЙ»

Название компании: АО Агрофирма «Дороничи». Дата регистрации: 23 марта 1992 года. Регион: Кировская область. Площадь угодий: 125 000 гектаров. Что производит: молоко, мясная продукция. Владелец: Константин Гозман, экс-депутат Законодательного собрания Кировской области.

Любовь к животным

Чтобы стать крупным владельцем сельскохозяйственных земель, не обязательно быть министром или губернатором. Константин Гозман был депутатом всего лишь регионального уровня — в 2011–2021 годах трудился в Законодательном собрании Кировской области. Но сумел собрать земельный банк больше, чем у супруги брянского губернатора и у мамы спикера Госдумы. У его агрофирмы «Дороничи» — 125 000 гектаров земли. Она, согласно данным Центра изучения молочного рынка, занимает шестое место в России по объемам производства молока.

«Наши показатели растут. Мы достигли показателей выручки в 18 миллиардов рублей, — рассказывал Константин Гозман на выездном совещании с губернатором Кировской области Игорем Васильевым и полпредом президента в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым. — У нас работают 4240 сотрудников, средняя зарплата — 33 000 рублей».

Собрать большой земельный банк в Кировской области — дело нехитрое: даже сейчас, исходя из предложений на рынке, один гектар земель сельхозназначения здесь стоит порядка 3000 рублей. Значительная часть территории региона — зона рискованного земледелия, поэтому ставка «Дороничей» на животноводство была очевидна.

У Константина Гозмана, как и у родственников крупных чиновников, нет проблем с бизнесом, но сближает их не только это. 14 октября в Краснодаре задержали пилота Николая Виненко. В ноябре прошлого года он рассказал изданию «Вятский наблюдатель», что возил гостей предпринимателя на охоту, которая, по его словам, не могла быть законной, т.к. происходила в период запрета, наложенного указом губернатора.

После публикации Генпрокуратура провела проверку и нарушений в действиях Константина Гозмана не нашла. Зато сам Николай Виненко в итоге стал фигурантом трех уголовных дел: о краже вертолетного топлива на сумму более 3,6 млн рублей, о клевете на Гозмана и о легализации денежных средств, полученных от продажи топлива.

— Я прошел чеченскую войну, закончил две авиационные академии — в Италии и во Франции, Высший военный авиационный вертолетный институт в Сызрани и Ульяновский университет гражданской авиации. Я — заслуженный летчик. Дважды был гендиректором. Я неглупый человек… Но я столкнулся с беспределом, победить который я не могу. Моя страна меня предала и бросила. У меня трое детей (двоим по два года), и я готов к суициду, но к суициду общественному — на площади. Перед администрацией области или Следственным комитетом, — заявил Виненко «Новой газете».

Чистая прибыль агрофирмы «Дороничи» за последние пять лет составила 2,996 миллиарда рублей. В 2019 году Forbes поставил Константина Гозмана на 76-е место в рейтинге богатейших чиновников и депутатов страны.

Вместо P.S.

12 октября рост цен на продукты питания прокомментировали в Кремле. «Россия не может жить в замкнутом контуре. Россия является участником международной экономической жизни, и тенденции в целом на международных рынках, какие-то посткризисные волатильности и так далее, они как раз являют собой гнет для цен, и, к сожалению, мы не можем быть свободными от этого влияния», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

У пока еще работающих в стране независимых аграриев на причины тотального подорожания — иная точка зрения.

— У нас сегодня 20 семей владеет более чем 20 млн гектаров. А всех земель, пригодных для сельского хозяйства, — всего 100 млн гектаров, при этом фактически используется 80 млн, — говорит фермер Василий Мельниченко. — То есть если одна семья собирает миллион гектаров, то сто семей смогут контролировать всю землю. А все остальные будут жить в чужом огороде. И для жителей России это будет неожиданное ежемесячное повышение цен на продовольствие. В России сейчас уже самая дорогая еда для людей. Мы тратим 35 процентов семейного бюджета на еду в целом.

Рейтинг «Новой»*

Площадь угодий

1. Вадим Мошкович и Максим Воробьев — 668 000 гектаров. 2. Семья экс-министра Ткачева — 660 000 гектаров (потенциально — 860 000 га). 3. Константин Гозман — 125 000 гектаров. 4. Семья спикера Госдумы Володина — 84 000 гектаров. 5. Семья вице-премьера Хуснуллина — до 60 000 гектаров. 6. Семья губернатора Брянской области Богомаза — 24 500 гектаров.

Чистая прибыль (2020 год)

1. «Русагро» В. Мошковича и М. Воробьева — 11,9 млрд рублей. 2. «Агрокомплекс имени Ткачева» — 2,6 млрд рублей. 3. «Меленский картофель» и «Картофельный Альянс» О. Богомаз — 926,9 млн рублей. 4. «Дороничи» К. Гозмана — 539,1 млн рублей. 5. «Чистополье» А. Хуснуллина и связанные с ним компании — 159,7 млн рублей. 6. «Днепрово» и другие компании Л. Барабановой — 59,1 млн рублей.

Зарплаты сотрудников

Тракторист

1. «Дороничи» — 30 000–35 000 рублей. 2. «Меленский картофель» — от 30 000 рублей. 3. «Днепрово» («Городнянские сады») — 30 000 рублей 4. «Русагро» — 25 000 рублей

Агроном

1. Агрофирма «Чистопольская» — 50 000 рублей 2. «Городнянские сады» — от 40 000 рублей 3. «Агрокомплекс им. Ткачева» — 38 000 рублей 4. «Меленский картофель» — от 30 000 рублей

Зоотехник

1. «Агрокомплекс им. Ткачева» — до 46 000 рублей 2. «Меленский картофель» — 35 000 рублей 3. «Дороничи» — 30 000 рублей

* «Русская аграрная компания» Дмитрия Бортникова в рейтинг не попала, т.к. пока ее бенефициары лишь заявили о намерениях выйти на рынок.

Иван Жилин, Наталья Кузнецова