Иммунолог Продеус предрек бесконечные волны COVID-19 из-за низких темпов вакцинации

Врач-иммунолог Андрей Продеус не исключил, что в РФ будут бесконечные волны COVID-19. Они станут наблюдаться, поскольку фиксируются низкие показатели вакцинации.

В РФ количество ежедневно регистрируемых случаев коронавируса превысило отметку в 30 тысяч. Некоторые считают, что началась новая волна COVID-19. По словам Андрея Продеуса, их может быть бесконечное количество, если не будут своевременно предприниматься необходимые меры.

Люди, которые не делают прививку, способствуют тому, чтобы коронавирус постоянно мутировал. Если так продолжится, появится еще более серьезный штамм, нежели «Дельта». Иммунитет у переболевших людей может и не справиться с новой разновидностью. Чтобы предотвратить все эти опасные последствия, необходимо наращивать темпы вакцинации.

Пока в голове у людей нет убеждения, что необходимо сделать прививку, чтобы спасти свою жизнь, ситуация не изменится. Доктор не берется судить, как именно будет достигнута данная норма. Как гуманный человек, он не имеет право заставлять людей.

Источник: radiosputnik.ria.ru