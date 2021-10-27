 

Иммунолог Продеус предрек бесконечные волны COVID-19 из-за низких темпов вакцинации

27.10.2021, 13:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врач-иммунолог Андрей Продеус не исключил, что в РФ будут бесконечные волны COVID-19. Они станут наблюдаться, поскольку фиксируются низкие показатели вакцинации.
В РФ количество ежедневно регистрируемых случаев коронавируса превысило отметку в 30 тысяч. Некоторые считают, что началась новая волна COVID-19. По словам Андрея Продеуса, их может быть бесконечное количество, если не будут своевременно предприниматься необходимые меры.

Люди, которые не делают прививку, способствуют тому, чтобы коронавирус постоянно мутировал. Если так продолжится, появится еще более серьезный штамм, нежели «Дельта». Иммунитет у переболевших людей может и не справиться с новой разновидностью. Чтобы предотвратить все эти опасные последствия, необходимо наращивать темпы вакцинации.

Пока в голове у людей нет убеждения, что необходимо сделать прививку, чтобы спасти свою жизнь, ситуация не изменится. Доктор не берется судить, как именно будет достигнута данная норма. Как гуманный человек, он не имеет право заставлять людей.

Источник: radiosputnik.ria.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.09 / Для любительниц дубленок: какую модель выбрать на осень-зиму 2021/22

02.02 / Китайский государственный капитализм – угроза для США и всего мира

29.03 / На уроках пения Монсеррат Кабалье била палкой Николая Баскова

27.05 / На три года моложе всего за восемь недель? Новое исследование предполагает, что да!

02.08 / Мнение: Проблемы с едой в Израиле, поставки говядины в Китай и захват рынка сельхозтехники

14.12 / Скандалы: Мистер Вексельберг, отдайте миллиард!

25.12 / Смертельно опасная книга

29.01 / Задержан подозреваемый в кровавой расправе на поминках под Анапой

25.06 / OnePlus намекнула на выход смартфона OnePlus Z в июле азбукой Морзе

01.08 / Netflix снимает новый комедийный боевик «Последний наемник» с Ван Даммом в главной роли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика