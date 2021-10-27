 

Актриса Нелли Уварова намекнула на трудности во взаимоотношениях с мужем

27.10.2021, 13:06, Разное
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Известная актриса Нелли Уварова намекнула, что у нее существуют определенные трудности во взаимоотношениях с супругом. Эту тему звезда сериала «Не родись красивой» затронула в одном из последних интервью.
Брак Нелли Уваровой нельзя назвать идеальным. Ведущая Катерина Гордеева спросила у актрисы, легко ли ей находиться в отношениях с человеком одной профессии. Артистка заявила, что порой ей действительно приходится сложно.

Сначала Уварова не замечала многие вещи или же закрывала на них глаза. В профессии ей важно сохранить саму себя, не поддаваться давлению общественности. В настоящее время в отношениях с мужем существуют определенные проблемы. Исполнительнице роли Кати Пушкаревой тяжело верить человеку, а потом понимать, что он уже не является для нее авторитетом.

Ранее Уварова не замечала видимых проблем в браке. При этом она все-таки нашла недостатки в отношениях, когда в них состоят два актера, пишет портал «Глобал.МСК».



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