Advance – Турция пытается пригрозить США закупкой российских истребителей вместо F-16

Один из главных турецких функционеров в области национальной безопасности Исмаил Демир попал в санкционный список США за активное участие в заключении сделки по С-400 с Россией. И недавно он пригрозил Вашингтону, что если США откажутся продавать F-16, тогда Турция вновь обратится к РФ и закупит у неё передовые истребители. Но Анкара вряд ли действительно решится на такой шаг — скорее это попытки надавить угрозами на американцев, чтобы получить желаемое и одновременно укрепить свою позицию, пишет хорватское издание Advance.



Reuters

Отношения между Турцией и США на протяжении долгих лет остаются напряжёнными — и, судя по информации, которая поступает в последнее время, быстрых улучшений в этой сфере ждать не стоит. Наоборот, ситуация вскоре может стать ещё более напряжённой, предупреждает хорватское издание Advance.

Между Вашингтоном и Анкарой существуют многочисленные разногласия. Однако главная причина споров, по мнению автора, очень проста: Турция во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом хочет стать «более автономной», самостоятельно принимать решения и «распространять своё влияние на три континента». Такая позиция совершенно не устраивает Соединённые Штаты, которые в своих союзниках «больше всего ценят послушность», подчёркивается в статье.

И хотя Турция в каком-то смысле ещё остаётся лояльным и послушным «союзником по НАТО», однако она мало-помалу стремится «раздвинуть рамки», поясняет автор: «Эрдоган очень хитро выстраивает имидж новой дерзкой Турции, не принимая при этом каких-либо решений, которые могли бы пошатнуть его власть и вызвать большое недовольство у «шефа» НАТО, то есть Соединённых Штатов».

По его мнению, Эрдоган прекрано помнит, что однажды его уже попытались свергнуть, и продолжает «зачистку» в рядах возможных оппонентов. И вне зависимости от того, кто в действительности стоял за предполагаемой «попыткой переворота» в Турции летом 2016 года, по всей стране до сих пор продолжаются массовые задержания людей, подозреваемых в причастности к путчу, — в основном в рядах вооружённых сил, сил безопасности и государственных структур. Однако Запад практически закрывает на это глаза, отмечается в статье.

«Эрдоган проводит режимную чистку глубоко и основательно, позволяя себе намного больше, чем, например, Александр Лукашенко в своей стране. Кто знает, сколько на самом деле невинных людей сидят в турецких тюрьмах (многих еще даже не осудили!), но нет сомнений, что таких много. Их точно больше, чем достаточно, для того чтобы ввести против Турции более строгие санкции, чем те (давайте снова воспользуемся этим примером), которые введены против Белоруссии — или даже России, если говорить об осуждённом Навальном и его сторонниках», — пишет Advance.

«Легко вводить санкции против Москвы или Минска, когда их уже внесли в список территорий, «обречённых на изоляцию». Но с Турцией всё всегда было иначе. Турция важна по многим причинам, и поэтому ей разрешено очень многое, так как все понимают: в противном случае Турция отвернётся от Запада и начнёт игру «за другую команду», — подчёркивается в статье.

Против Эрдогана Запад до сих пор не решился применять подобные ограничительные меры, и это явно подтверждает его значимость «в широком геостратегическом контексте», поясняет автор. Тем не менее отношения между Турцией и США значительно ухудшились после того, как Турция закупила российские зенитные ракетные системы С-400. После этого Пентагон отказался продавать туркам уже заказанные ранее передовые истребители F-35, заявив, что российские ЗРК не совместимы с обороной НАТО.

«Иными словами, США дают понять, что не хотят, чтобы современные и высокотехнологичные F-35 вообще находились вблизи российских комплексов С-400», — говорится в статье. По всей видимости, американцы опасаются, что эти системы могут вести скрытое наблюдение за F-35 и передавать полученные данные русским, чтобы повысить в будущем эффективность их защиты от американских истребителей, что для США, разумеется, недопустимо, отмечает автор.

Турция в ответ предложила американцам компромиссное решение, чтобы быстрее модернизировать свои военно-воздушные силы. Вместо F-35 Анкара готова закупить 40 американских истребителей F-16, а также модернизировать уже имеющиеся у неё самолёты. Однако никаких подтверждений того, что конгресс одобрил эту сделку, до сих пор не поступало.

Кроме того, США по-прежнему настойчиво требуют от Турции отказаться от российских систем С-400. Но Анкара упорно сопротивляется давлению, хотя американцы даже ввели из-за этого санкции против ряда представителей турецкой администрации. В частности, в санкционный список попал и Исмаил Демир — один из главных турецких функционеров в области национальной безопасности, который активно участвовал в процессе закупки российских С-400, пишет Advance.

В ответ Демир недавно «очень жёстко» предупредил Вашингтон о том, что если США откажутся продавать F-16, тогда Турция снова обратится к РФ и закупит передовые истребители у неё, говорится в статье. Угроз вроде той, которую высказал Демир, вполне можно было ожидать, считает автор: «Уже давно понятно, что Турция использует свои отношения с Россией как «джокер» при выяснении отношений с США».

По его мнению, вопрос здесь заключается в том, как долго Анкаре удастся вести эту игру. «Ведь если однажды она решится на шаг, который приведёт к расколу отношений с США (а закупка российских самолётов может стать таким шагом), то Турция моментально окажется в совершенно другой позиции, о которой пока, возможно, турки даже не думают», — подчёркивается в статье. Несколько смягчить ситуацию пытается турецкий министр обороны Хулуси Акар, который в последнее время проявил себя как человек, с которым США, вероятно, разговаривать проще всего.

Сложно сказать, понимает ли сам Эрдоган, что «благосклонность» Запада в отношении его страны объясняется не его политическим искусством, а общей геополитической важностью Турции, особенно на фоне растущей напряжённости между Востоком и Западом. В случае дальнейшего ухудшения отношений нынешние «почти символические» санкции против Турции могут стать более жёсткими. А если Анкара действительно решится на модернизацию своих ВВС за счёт российских истребителей, её членство в НАТО тоже может оказаться под вопросом, предупреждает Advance.

«Конечно, Турция скоропалительно не пойдёт на этот слишком радикальный шаг», — уверен автор. По его мнению, угрозы Анкары — это на самом деле пока всё ещё попытки «надавить» на США, чтобы получить желаемое, и одновременно укрепить свою позицию, заявляя Западу: «Если будете нас притеснять, мы уйдём к России».