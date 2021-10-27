“Ой-ой-ой!”, “Красавец”. Звезда “Поймать Кайдаша” и “Крепостной” Цимбалюк показал тело в мокрых плавках

Актер снялся с голым торсом и в мокрых плавках.

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Публикация от ТАРАС ЦИМБАЛЮК (@taras.tsymbaliuk)

“Красавец”, – прокомментировала подписчица solomya1986.

“Ой-ой-ой!” – отреагировала khaelsee.

Контекст:

Цимбалюк родился 16 декабря 1989 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Он известен по ролям в фильме “Черный ворон”, сериалах “Крепостная” и “Поймать Кайдаша”. Он также снимался в клипе российской группы “Ленинград”, премьера которого состоялась в декабре 2020 года.

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