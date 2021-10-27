Трепак: Данилов назвал украинские суды опасными. Видимо, переживает за санкции СНБО, понимая, что с правовой точки зрения они ничтожны

Секретарь СНБО Данилов назвал украинские суды опасными.

Думаю, неспроста. По всей видимости, переживает за введенные санкции, понимая, что с правовой точки зрения они весьма и весьма сомнительны. Если не сказать больше – ничтожны.

Не исключено, что таким образом Данилов опережает ход событий, предполагая, что “освященные” указами президента решения СНБО в судах не “устоят”. Беспокоится, чтобы не быть крайним в этой электорально эффектной, но юридически провальной истории.

Есть за что переживать, ведь СНБО, по сути, взял на себя функции не только правоохранительных органов, но и судов. При Данилове он фактически стал квазисудебным органом, определяя виновных в контрабанде и других преступлениях без следствия и суда. Конституция (ст. 124) категорически запрещает присвоение функций судов другими органами или должностными лицами. С правовой точки зрения это не что иное, как узурпация власти.

Безусловно, с судами в Украине есть проблемы. И проблемы большие. Но они главным образом порождены политической властью, руководство которой всегда стремилось иметь ручные суды. Независимые суды политическим властям не нужны. Более того, они действительно для нее опасны. Но не в том смысле, в котором говорит Данилов, а потому, что их объективная и беспристрастная оценка действий представителей политической власти угрожает им реальной юридической ответственностью.

Источник: Віктор Трепак / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

—