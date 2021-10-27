 

“Потому что это было бы интересно”. Главный хореограф шоу “Танцы со звездами” Шоптенко назвала тройку вероятных финалистов

27.10.2021, 12:58, Новости дня
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“Я не могу говорить об этом, я с этими людьми вижусь каждый день, переживаю все танцы, – подчеркнула она, а после добавила. – Мне кажется, что в финале 100% будет спортсменка, потому что на самом деле это было бы интересно, актер и кто-то из шоу-бизнеса”, – завила она.

Шоптенко не назвала фамилии звездных претендентов на победу, но после восьми эфиров этого шоу в нем остались саблистка Ольга Харлан, певец Дмитрий Каднай, актеры Константин Войтенко и Артур Логай, певец Melovin, а также певица Александра Зарицкая.

При этом Каднай не принимал участие в последнем эфире по состоянию здоровья – он заразился коронавирусом.

ВИДЕОВидео: Сніданок з 1+1 / YouTube

Контекст:

Премьера нового сезона шоу “Танцы со звездами” на “1+1” состоялась 5 сентября. Изначально в шоу принимало участие 14 пар, но после восьми эфиров их осталось шесть. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.

Выступления участников шоу оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский. Он впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.

Ведущими проекта являются Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. Креативным продюсером проекта является хореограф Елена Коляденко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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