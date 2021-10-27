Зеленский сменил председателя Херсонской облгосадминистрации

В документе сказано, что Козырь увольняется “согласно поданному им заявлению”.

Другим указом Зеленский назначил главой Херсонской ОГА Геннадия Лагуту.

27 октября Офис президента Украины проинформировал, что Лагуту в качестве нового руководителя ОГА представил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

По его словам, кадровая перестановка связана с баллотированием Козыря в народные депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе.

“Мы уже несколько месяцев присматривались к господину Лагуте, поскольку он был и заместителем председателя областного совета. Главное, что область не потеряла управляемость и институциональную память”, – объяснил Тимошенко.

Лагута родился в 1974 году в Бердянске Запорожской области. Заместителем председателя Херсонского облсовета был избран в декабре 2020 года.

Козырь был главой Херсонской ОГА с марта 2021 года.

Контекст:

ЦИК назначил промежуточные выборы в Херсонской области (округ №184) на 31 октября. Депутаты от этих округов досрочно прекратили полномочия по собственным заявлениям: Александр Скичко стал главой Черкасской облгосадминистрации, а Игорь Колыхаев – мэром Херсона.

Полномочия Скичко и Колыхаева Рада досрочно прекратила 30 марта.

ЦИК 1 октября завершил регистрацию кандидатов. Всего зарегистрировано 45 кандидатов в нардепы – 31 человек выдвинут политическими партиями и 14 самовыдвиженцев. В ЦИК было подано 74 заявления о регистрации, на 29 из них комиссия ответила отказом.

Козыря выдвинули кандидатом от партии “Слуга народа” в сентябре.

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