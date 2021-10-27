Лучше подготовиться заранее: для 4 знаков зодиака 2022 год будет нелегким

Некоторые из нас еще даже не начали строить планы на новогодние каникулы, но звезды точно знают о том, что ждет представителей разных знаков зодиака в следующем году. Кому-то будет невероятно везти во всем, а кто-то столкнется с рядом сложностей. Кому следует морально подготовиться к довольно сложным периодам? Ответ найдете ниже.

Рак

С первых дней января вам следует стремиться сохранять внутреннее спокойствие и ни в коем случае не торопиться реализовывать амбициозные проекты. Принимайте только тщательно продуманные решения, особенно когда дело касается вашей карьеры или бизнеса. Некоторые семейные Раки могут развестись со второй половинкой. Причина – слишком плотный рабочий график. Не позволяйте конфликтам обостряться.

Впрочем, не стоит думать, что ничего хорошего в новом году вас не ждет. К примеру, в начале зимы 2022 года, говорят звезды, ваше финансовое положение значительно улучшится.

Скорпион

Наступающий год сложно будет назвать легким и для людей, рожденных под знаком Скорпиона. Астрологи говорят: вы, конечно, сможете воплотить все свои смелые идеи, но только при определенном условии – если сумеете составите четкий план. К тому же Скорпионы, не умеющие сдерживать свое высокомерие, рискуют стать зачинщиками грандиозных скандалов с ужасными последствиями.

В конце лета 2022 года вам рекомендуется уделять больше внимания своим финансам – постарайтесь разобраться со всеми долгами и научитесь тщательно планировать свой бюджет.

Стрелец

Ваш успех в жизни, карьере и бизнесе будет зависеть от мелочей, которыми вы ни в коем случае не должны пренебрегать. Запомните простое правило: нет ничего незначительного! Обратите внимание на взаимоотношения с семьей и свое профессиональное развитие, не забывайте о друзьях – на протяжении всего года проводите время с теми, кто вам дорог.

В летние месяцы, если верить гороскопу, не лишним будет поберечь себя, особенно от любых эмоциональных потрясений и переживаний, потому что они могут быть опасны для вашего здоровья, причем не только психического, но и физического. К скандалам и конфликтам в семейной жизни могут привести большие траты, которые ожидаются во второй половине лета.

Козерог

Постарайтесь морально подготовиться к тому, что вам придется постоянно быть начеку. Вполне возможно, что в 2022 году вы потеряете работу или определенную часть своего дохода. Впрочем, не спешите расстраиваться, ведь вы точно не останетесь без дела, так как получите интересные предложения и, возможно, поменяете сферу деятельности. Да и на мели, говорят астрологи, вы точно не останетесь – на помощь придут сэкономленные заранее деньги. Кстати, уже в марте упорные и стойкие Козероги получат уникальную возможность открыть собственный прибыльный бизнес.