19% жителей Рыбинска уже стали участниками Всероссийской переписи населения

27.10.2021, 12:44, Детали

Теги: Общество

Перепись населения в Рыбинске, как и по всей стране, началась 15 октября. Данные о себе предоставили уже 19% рыбинцев. Большинство из горожан заполнили анкеты с помощью переписчиков. Также у граждан есть возможность самостоятельно пройти опрос через портал «Госуслуг» или на переписном участке.

Что такое перепись населения?

Перепись населения — самый эффективный и зачастую единственный способ получить актуальную информацию о том, кто и как живет в стране. На основе данных переписи формируется социальная политика государства.

Одна из основных задач переписи — вести учет, сколько человек живет в конкретном населенном пункте, понимать темпы и структуру внутренней и внешней миграции. Для этого необходимо знать основные демографические показатели — уровень образования, национальный состав, фактический состав семьи и так далее. Эти сведения помогут сформировать стратегические планы развития регионов и государства в целом.

Почему стоит принять участие в переписи?

Данные переписи позволят проанализировать текущие нужды россиян и спрогнозировать, в чем они будут нуждаться в будущем.

Точные данные о численности населения дадут возможность региональным и федеральным властям рассчитать потребность в детских садах, школах, больницах и других объектах социальной инфраструктуры, определить, какие льготы особенно актуальны, скорректировать размер выплат, например материнского капитала.

Еще обновленные статистические данные помогут модернизировать и реализовать новые проекты в сфере образования, медицины и строительства.

Как проходит перепись населения?

Перепись будет проходить в течение месяца — с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Стать участником Всероссийской переписи населения можно любым из трёх предложенных способов:

— заполнить анкету вместе с переписчиком,

— обратиться в многофункциональный центр «Мои документы» на проспекте Генерала Батова, 1,

— заполнить опросник через портал «Госуслуг».

В условиях ограничительных мер и непростой эпидемиологической ситуации Росстат призывает граждан воспользоваться именно онлайн способом.

Кого будут учитывать?

Переписчики должны собрать информацию обо всех жителях страны, неважно, являются они гражданами России или нет. Единственное условие — иностранцы должны проживать или планировать остаться в стране больше чем на год.

Как будут обрабатывать данные?

Раньше переписчики ходили по домам с бумажными анкетами, их еще называют переписными листами. Такие анкеты приходилось сканировать, и только потом информацию можно было обрабатывать.

В 2021 году первые мероприятие проводится в цифровом формате, ответы сразу заносятся в электронном виде. Переписчикам выдадут планшеты со специальным программным обеспечением — сам опрос пройдет быстрее, а анкеты можно будет загружать напрямую, а не сканировать бумажные листы.

Если заполнять переписной лист на портале «Госуслуг», не надо будет вводить часть информации: например, адрес, возраст и пол автоматически загрузятся из профиля. После окончания опроса формируется QR-код, подтверждающий участие в переписи, который нужно будет показать переписчику.

Как понять, что перед вами переписчик?

Переписчик обязан показать удостоверение, оно действительно при предъявлении паспорта. Обязательные атрибуты переписчика — синий портфель с надписью «Росстат», синий шарф с надписью ПН-2020, жилет со светоотражающими полосами. Также у переписчика с собой планшет со специальным программным обеспечением.

Даже если вы заполнили электронный переписной лист на портале «Госуслуг», переписчик может посетить вашу квартиру. Он придет, чтобы уточнить, проходили ли перепись все, кто живет в квартире. Если вы лично заполняли переписной лист на стационарном участке, переписчик в вашу квартиру уже не придет.

По телефону горячей линии 8-800-707-20-20 (ежедневно с 09:00 до 21:00) Всероссийской переписи населения можно уточнить информацию о переписчике, если есть сомнения, а также задать дополнительные вопросы.

На какие вопросы нужно будет ответить?

Организаторы предлагают три вида опросных бланков: форму Л, форму П и форму В.

Бланк формы Л содержит 23 вопроса для тех, кто постоянно живет в России, — здесь попросят выбрать соответствующие варианты на вопросы о поле, возрасте, профессиональной занятости, владении иностранными языками, состоянии в браке, количестве детей, источниках дохода и других социально-экономических показателях.

Бланк формы П содержит 10 вопросов о жилье участников переписи: какого года постройки дом и из какого материала сделаны стены, какова площадь и сколько комнат в доме/квартире.

Заполнить бланк формы В предложат временно находящимся в России иностранцам.

Применение цифровых технологий позволит сократить срок обработки данных: первые итоги будут получены уже в декабре текущего года, окончательные итоги — до декабря 2022 года.

Пресс-служба администрации Рыбинска