Голикова возложила надежды на нерабочие дни

При соблюдении всех антиковидных мер период нерабочих дней будет коротким, выразила надежду вице-премьер Татьяна Голикова.

Голикова на форуме труда и занятости «Будущее сферы труда в России» напомнила о ряде поручений президента Владимира Путина, в том числе предоставлении работникам, которые будут прививаться, двух выходных и переводе до вакцинации на дистанционную работу работающих пенсионеров с сохранением зарплаты, передает РИА «Новости».

«Надеюсь, что, если все это будет соблюдено, это будет короткий период нерабочих дней, после которого мы с вами снова приступим к работе», – сказала она.

Голикова также заявила, что «анализ помесячной динамики этого показателя свидетельствует о четкой тенденции роста занятости населения, конечно, определенные коррективы в этот положительный тренд может внести сегодняшняя ситуация».

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Напомним, Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Также он предоставил возможность главам регионов на свое усмотрение вводить дополнительные нерабочие дни.

В половине регионов РФ уже действует система QR-кодов, которые выдают после вакцинирования. Они необходимы для предъявления при входе в ТЦ, учреждения культуры и спорта.