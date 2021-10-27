Голикова возложила надежды на нерабочие дни
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При соблюдении всех антиковидных мер период нерабочих дней будет коротким, выразила надежду вице-премьер Татьяна Голикова.
Голикова на форуме труда и занятости «Будущее сферы труда в России» напомнила о ряде поручений президента Владимира Путина, в том числе предоставлении работникам, которые будут прививаться, двух выходных и переводе до вакцинации на дистанционную работу работающих пенсионеров с сохранением зарплаты, передает РИА «Новости».
«Надеюсь, что, если все это будет соблюдено, это будет короткий период нерабочих дней, после которого мы с вами снова приступим к работе», – сказала она.
Голикова также заявила, что «анализ помесячной динамики этого показателя свидетельствует о четкой тенденции роста занятости населения, конечно, определенные коррективы в этот положительный тренд может внести сегодняшняя ситуация».
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Напомним, Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Также он предоставил возможность главам регионов на свое усмотрение вводить дополнительные нерабочие дни.
В половине регионов РФ уже действует система QR-кодов, которые выдают после вакцинирования. Они необходимы для предъявления при входе в ТЦ, учреждения культуры и спорта.
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