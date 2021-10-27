 

Хабенский сменил Женовача на посту худрука МХТ им. Чехова

27.10.2021, 12:40, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыАктер и режиссер Константин Хабенский назначен новым художественным руководителем МХТ имени Чехова, он сменит на посту Сергея Женовача, который покидает должность по собственному желанию, сообщили в пресс-службе Минкультуры.

«Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии Сергей Женовач уходит с поста художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова по собственному желанию. На этой должности его сменит ведущий российский актер, режиссер театра и кино Константин Хабенский», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В Минкультуры подчеркнули, что с уважением относятся к решению Женовача и благодарят его за проделанную работу. «Он принял МХТ им. А.П. Чехова в непростой период и в своей деятельности на посту художественного руководителя ориентировался на высокие идеалы творчества, заложенные его предшественниками», – отметили в министерстве, добавив, что Женовач продолжит руководить Студией театрального искусства.

Новому руководству предстоит продолжить развитие богатых традиций МХТ имени Чехова и предложить зрителю новые творческие проекты, добавили в пресс-службе. «Уверены, Константин Юрьевич [Хабенский] обладает необходимыми качествами и авторитетом, чтобы объединить вокруг себя труппу и вывести театр на новый уровень. Он много лет трудится в МХТ им. А. П. Чехова, хорошо знаком коллективу и знает ситуацию в учреждении изнутри. Благодаря этому сможет быстро включиться в работу в новой должности», – заключили в министерстве.

В Минкультуры сообщили также, что должность гендиректора МХАТ им. М. Горького займет Владимир Кехман.

«Кадровые изменения затронули и МХАТ им. М. Горького. Владимир Кехман назначен генеральным директором театра. При этом он продолжит работать в качестве художественного руководителя Михайловского театра. На аналогичную должность, которую занимал в Новосибирском государственном театре оперы и балета Владимир Кехман, придет Дмитрий Юровский», – отметили в пресс-службе.

Ранее Минкультуры нашло нарушения в работе МХТ имени Чехова.



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