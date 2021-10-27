Мнение: Контекст

Новая история с новым врачом и его высказываниями где-то далеко за гранью понятий и этики медицины. Теперь это главврач Ивано-Матренинской детской клинической больницы в Иркутске Владимир Новожилов. В каком-то из эфиров он заявил в адрес непривитых сограждан дословно следующее: «Не занимайте места в госпиталях! Если вы не привились и заболели — тогда не звоните на скорую, помирайте дома. Вы же звоните на скорую, обращаетесь в систему здравоохранения. А система говорит: вы привейтесь. Не занимайте места тех, которые привились и которым надо помочь, которых нужно оперировать, спасать от онкологии, спасать от травм. Да, это личное дело. Если вы хотите защитить близких – вы привейтесь»

Врач, желающий людям «помереть» – это, конечно, за гранью. Позже он, конечно, сообщил, что что-то там вырвали из контекста, но тут о контексте даже неловко говорить.

В целом ситуация очевидна. Психоз, индуцированный насилием власти и террором против народа, поражает не только «глубинный народ», но и тех же врачей. Кроме того, стоит понимать, что любой эфир — это технологии, которые применяют по людям, которых ведущие эфиров буквально заталкивают на подобные высказывания. Но это, конечно, никак не оправдывает высказывающихся.

Задача власти — максимально разделить народ, создать непримиримые и враждующие друг с другом группы, искренне ненавидящие друг друга. Разделяй и властвуй — древняя практика управления. Поэтому истерично кричащие друг на друга и в космос сторонники и противники вакцинации (да вообще любой другой проблемы) — мед по сердцу кремлевскому режиму. Стравливая людей друг с другом, он отводит внимание от своих преступлений.

Еще один момент. Человек в белом халате подсознательно внушает доверие. Чем, к примеру, пользуются рекламщики, впаривающие чудо-препараты на фоне неких актеров во врачебном облачении. Но медицина — очень обширная отрасль. Упомянутый Новожилов — детский хирург. И его мнение по вирусологии, эпидемиологии и инфекционным заболеваниям, конечно, важно, но не настолько, чтобы принимать его на веру. Есть разные инженеры. Базовые знания у них, конечно, одни, но инженер, строящий ракеты, и инженер систем канализации и водоснабжения — это все-таки разные инженеры. И логично, если каждый из них будет высказывать свое компетентное мнение в своей отрасли знаний. С врачами — ровно так же.

Если Новожилов, как главврач и администратор, видит коллапс системы здравоохранения, то вопросы он должен адресовать не рядовым гражданам, а руководству. Региональному, отраслевому, федеральному. Это руководство принимает решения, вводящие в её в штопор, но никак не люди, которые банально запуганы беспощадным и бесконечным террором со стороны власти.

Пока, к сожалению, можно констатировать лишь то, что правил больше не существует. Профессиональной и общечеловеческой этики — скорее всего, с ней тоже уже почти покончено. Бал правит банальная целесообразность за рамками любых норм и правил. А это — прямое свидетельство катастрофы. Причем не будущей, а уже идущей.

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