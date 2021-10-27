Мнение: Возвращение?

В квартире на западе Москвы обнаружены тела бывшего топ-менеджера обанкротившегося «Смоленского банка» Михаила Яхонтова, его жены и восьмилетнего сына.

В Новой Москве, на даче, в бане зарезали 69-летнего Андрея Новосельцева, бывшего заместителя начальника Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД.

В Курганской области отморозок избил своего родственника, зампрокурора района, накинул на шею жертвы буксировочный трос, привязал другой конец к своему автомобили и поехал….

«Лихие девяностые» вернулись?

Фотографии отсюда и отсюда

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