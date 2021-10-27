 

Мнение: Возвращение?

27.10.2021, 12:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В квартире на западе Москвы обнаружены тела бывшего топ-менеджера обанкротившегося «Смоленского банка» Михаила Яхонтова, его жены и восьмилетнего сына.

В Новой Москве, на даче, в бане  зарезали 69-летнего Андрея Новосельцева, бывшего заместителя начальника Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД.

В Курганской области отморозок избил своего родственника, зампрокурора района, накинул на шею жертвы буксировочный трос, привязал другой конец к своему автомобили и поехал….

«Лихие девяностые» вернулись?

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.06 / Вредные Советы

28.04 / Мнение: Бутинский прорыв

12.03 / Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России составил 9,7 тысячи

25.08 / Отследить статус заявки на участие в онлайн-голосовании позволит сервис на mos.ru

09.04 / Ученые установили предположительное время зарождения Вселенной

30.09 / В Пензе новорожденного назвали Роскомнадзором

08.10 / Мнение: Дебаты вице-президентов

07.02 / Мнение: Дворец под Геленджиком принадлежит Явлинскому?

14.05 / Эпистолярное восстание военных

15.05 / Умерла любимая женщина Евгения Леонова, с которой он прожил до конца своих дней

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика