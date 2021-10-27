Первый розыгрыш квартир среди вакцинированных москвичей пройдет 27 октября

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27.10.2021, 12:32, Разное
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Акция доступна для москвичей старше 18 лет. Для участия в розыгрыше 27 октября необходимо было получить первый компонент вакцины от COVID-19 или пройти повторную вакцинацию с 18 по 24 октября.

Розыгрыш пройдет в эфире телеканала “Москва 24”. На портале mos.ru опубликуют информацию о победителях. Для самостоятельной проверки нужно ввести номер полиса ОМС в специальном сервисе.

Привитые москвичи станут обладателями однокомнатных квартир. Розыгрыш будет проходить каждую среду до 24 ноября, то есть в течение пяти недель.

Акция “Вакцина — твой ключ к здоровью!” является продолжением стимулирующих мер, которые действовали в Москве весной и летом. Инициатором выступили столичная торгово-промышленная палата.

Для участия в акции необходимо получить первый компонент вакцины или пройти повторную вакцинацию с 18 октября по 21 ноября. В прививочном пункте нужно дать свое соглашение на участие в розыгрыше.

Новый розыгрыш среди привитых москвичей в начале октября анонсировал мэр Сергей Собянин. Власти города видят в этом возможность ускорить процесс вакцинации, отметил он. По его словам, такая практика показала хорошие результаты.

В последние дни обстановка с коронавирусом в Москве сильно осложнилась. Для снижения темпов распространения инфекции дни с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочими.

Сергей Собянин 19 октября подписал указ о введении новых санитарных мер. Пожилые москвичи и люди с хроническими заболеваниями обязаны соблюдать домашний режим с 25 октября по 25 февраля. Столичные компании должны перевести на удаленную работу не менее 30% работников. 80% сотрудникам сферы услуг Москвы до 1 января 2022 года необходимо пройти вакцинацию.



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