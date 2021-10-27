ЧП на свадьбе айтишника – Личное мнение

Ни одна хорошая свадьба не обходится без эксцессов. Если торжество прошло гладко — значит, оно было скучным. Народная мудрость!



Фото: istockphoto.com

В этом месяце я гуляла аж на двух свадьбах: на второй случилось ЧП.

Жених — айтишник, и этим кое-что сказано.

В день свадьбы ему звонит начальник и почти слёзно, кучей извинений (будто бы от них брачующимся — легче) просит быстренько установить софт 1С для новой компании его брата.

Лёшка — единственный у своего босса айтишник: в пандемию остальных сократили. За работу, как и любой нормальный человек, держится. Значит, надо выкручиваться, пусть даже и в день собственной свадьбы.

Между клятвами новобрачных, фотосессией и закусками наш айтишник позвонил в несколько мест.

Везде на его просьбу срочно предоставить ПО пожали плечами: работа с 1С для корпоративного рынка — это вам не мессенджер на смартфон установить. Это сложный, долгий, бюрократический процесс, который может длиться и две недели.

Однако нашелся магазин, который помог нашему жениху всего за 4 часа!

Интернет-магазин 1SShop.ru компании «Домино Софт» сотрудничает с компанией 1С уже 25 лет. Количество клиентов «Домино Софт» перевалило за 8 тысяч, а подход к работе в 1SShop.ru сильно отличается от того, что предлагают типичные магазины, предлагающие лицензионные продукты 1С.

Сервисы, которые официально продают программное обеспечение и лицензии 1С, работают, как вы уже, наверное, поняли — ну, очень медленно. Типичный же покупатель, как правило, действует в режиме аврала: программа нужна «ещё вчера», времени на долгое ожидание тупо нет.

Некоторые скажут: установите пиратскую версию и не заморачивайтесь.

Во-первых, это незаконно.

Во-вторых, «пиратка» не обновляется и может перестать работать в любой момент. А если компанию поймают на использовании пиратских копий, появится куча новых проблем: вплоть до миллионных штрафов.

Покупать программные продукты 1С можно и нужно только у официальных представителей.

Стоимость продуктов у них у всех одинаковая до копейки: 1С не разрешает снижать цены и устраивать акции. Условия отличаются только по комфорту и скорости получения услуги.

По этим двум параметрам, по моим наблюдениям, лидирует интернет-магазин, в котором Лёшка — в день собственной свадьбы — решил поставленную перед ним задачу меньше, чем за 4 часа.

Да, невеста нервничала. Да, жених вместо того, чтобы наслаждаться закусками, висел на телефоне, но проблема была решена. И это — главное.

А какие происшествия были у вас на свадьбах? Вспоминайте! Рассказывайте!

Я вас слушаю очень внимательно.

—