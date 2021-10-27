 

Хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили 30% взрослого населения Украины – Ляшко

27.10.2021, 12:04, Новости дня
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“Сегодня в Украине сделали рекордное количество прививок антиковидной вакциной в сутки – 291 293. Благодаря этому мы достигли цифры в 30% взрослого населения (согласно данным Госстата), которые вакцинированы хотя бы одной дозой”, – сказал Ляшко.

Он призвал украинцев вакцинироваться, так как прививка от коронавируса “не на всю жизнь, а для жизни”. 

“Все вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения, имеют высокую эффективность в предотвращении тяжелого течения болезни COVID-19, госпитализации и смерти. Поэтому лучшей вакциной является та, которая доступна для вас”, – добавил министр. 

Он рассказывал, что Минздрав стремится к тому, чтобы к концу года в Украине от коронавируса было вакцинировано 70% взрослого населения. По его словам, когда такая цель будет достигнута, в стране могут отменить карантин. 

Численность населения в Украине на 1 мая этого года составила 41,34 млн человек, сообщала Государственная служба статистики. По данным Киевской школы экономики на апрель 2021 года, численность взрослого населения Украины составляла 34 млн человек (70% – это 23,8 млн).

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 27 октября в Украине 9,3 млн человек получили одну дозу вакцины от COVID-19, завершили вакцинацию 7,1 млн человек.

По словам Ляшко, вакцинация против коронавируса за последние четыре месяца спасла более 3 тыс. жизней украинцев.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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