 

Мнения: У инцидентов с «газовыми хлопками» есть две главные причины

27.10.2021, 11:46, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНачну с банальности: с приходом холодов в стране начался отопительный сезон, который несет не только тепло в квартиры, но и уже ставшие традиционными риски для вполне законопослушных граждан – остаться без жилья.

Начну с банальности: с приходом холодов в стране начался отопительный сезон, который несет не только тепло в квартиры, но и уже ставшие традиционными риски для вполне законопослушных граждан – остаться без жилья.

Вчера взрыв бытового газа произошел в Набережных Челнах, сегодня – в моем доме в Балтийске. Правда, официальные надзорные органы почему-то назвали данное происшествие не взрывом, а хлопком. По версии местной прокуратуры, вследствие этого самого хлопка всего лишь «повреждены балконы и остекление восьми квартир с 1 по 5 этажи».

Не могу не сыронизировать по данному поводу: видимо, у прокурора Балтийска явные нелады с арифметикой. Или проблемы со зрением. Как минимум, в доме, где произошел взрыв, а также в близлежащих домах без стекол и оконных рам осталось минимум сорок квартир. Говорю это как свидетель и житель этого дома.

Как свидетель могу рассказать и о том, что было сразу после взрыва на моих глазах – и что, скорее всего, видят и другие свидетели подобных происшествий. Зрелище не для слабонервных. Истошные крики о помощи сверху. Соседи, растягивающие свои куртки. На них с этажей выпрыгивали люди. Надрывное рыдание молодой матери, держащего на руках ребенка, посеченного стеклами. Бабушка, осеняющая себя крестным знамением у окна на четвертом этаже, из которого валил черный дым – понимающая, что самой ей, конечно же, не спастись.

На ее счастье и радость других жильцов несчастливого подъезда оперативно сработало МЧС. Два расчета примчались к месту ЧП в считанные мгновенья. Без особых церемоний одни пожарные выдвинули трапы, другие – оперативно бросились по лестничным маршам эвакуировать тех, кто был отрезан от спасительного выхода пожаром. Спасательная операция длилась несколько минут. В сухом остатке, обошлось с пострадавшими и потерпевшими. Но, главное, без жертв.

Наверняка правоохранительные органы и местные власти сделают из инцидента дежурные выводы. Возбудят уголовное дело, проверят регламенты и обязательно кого-нибудь накажут. Так было и есть. И, к сожалению, будет всегда, если, наконец, те, кто отвечают за безопасность жителей, не осознают простую истину – причины подобных происшествий нужно искать… в собственной организации. У всех инцидентов с «газовыми хлопками», которые с каждым годом происходят все чаще и чаще, есть две главные причины.

Первая – формальная инспекция исправности газового оборудования в жилых домах. Как правило, специалисты, контролирующие работоспособность плит и колонок, свято чтут Трудовой кодекс и совершают поквартирные обходы исключительно в рабочее время, когда люди… тоже находятся на работе. Даже интересно, как они отражают охват таких ревизий в своих отчетах? Но факт остается фактом: в ходе таких рейдов проверяется минимальное количество квартир.    

Вторая – еще более жестокая и циничная. Когда газовые службы попросту отрубают от газовой трубы злостных неплательщиков. По чьему-то мудрому мнению – это наиболее действенный способ борьбы за сохранность коммунальных бюджетов. Но, как правило, большинство злостных должников относится к маргиналам, для которых заглушка на газовой трубе – не указ. Доморощенные умельцы самостоятельно врезаются в систему, подвергая опасности не только свою жизнь, но и жизни ни о чем не подозревающих о находящейся за стеной мине замедленного действия соседей. 

Вот и получается, что симбиоз чиновничьего формализма в совокупности с безответственностью асоциальных элементов становится той гремучей смесью, которая в любом момент ставит под удар имущество и жизни законопослушных граждан. Может пора уже этим газовым войнам положить конец, прописав в интересах нормальных людей очевидные и безопасные правила? Иначе «хлопки» газа в домах будут раздаваться все чаще и чаще.

Теги: 

долги
,
взрывы газа



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