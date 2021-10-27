 

Выбивший головой окно автобуса в Петербурге наркоман с ножами и молотком погиб

27.10.2021, 11:46, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыАгрессивный пассажир с ножами и молотком погиб, по предварительным данным, от передозировки наркотиками и полученных травм после того, как разбил головой окно автобуса и упал на асфальт, информирует полиция Петербурга.

Инцидент произошел сегодня утром в рейсовом автобусе, ехавшем по проспекту Народного ополчения в Красносельском районе. Со слов водителя автобуса, у мужчины в руках были два ножа и молоток, он агрессивно себя вел и наносил себе удары молотком, а ножом резал обивку сидений.

«Пытаясь скрыться, мужчина головой разбил боковое стекло в салоне автобуса и вывалился наружу, ударившись об асфальт… До прибытия врачей мужчина скончался. По предварительным данным, причиной смерти стали передозировка наркотиков и полученные в результате падения травмы головы», – передает РИА Новости сообщение полиции.

При попытке задержания полицейские применили слезоточивый газ. После того, как мужчина выпал из автобуса, он попытался убежать, но был обездвижен полицейскими. Сотрудники полиции оказали ему первую помощь и вызвали медиков. Но дебошир скончался до прибытия «скорой».

Ранее в Госдуме предложили изолировать наркоманов от общества.



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