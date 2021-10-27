Мнение: Конфликтное поле

У массового введения QR-кодов (хотя и далеко не во всех регионах, но распространение этой заразы идет по нарастающей) может быть продолжение. Сам по себе нынешний локдаун не имеет ни малейшего практического смысла, разве что немного собьет пиковые показатели и «растянет» их во времени. Это временное спасение убитой вдрызг системы здравоохранения, но точно не решение. Во всех остальных смыслах локдаун — полная ахинея.

Однако теперь можно будет оставить действие QR-кодов и после него. Вопрос лишь в том, дадут ли право регионам определять список объектов, куда попасть можно будет только клеймённым согражданам, либо этот перечень будет введен «сверху». Второе более вероятно, так как местные власти кормятся с местного бизнеса, и как только возможно, снимут с него максимум ограничений. Удержать планку насилия сможет только федеральная власть. Но тут уже возникает проблема не только с людьми — на них-то как раз всем глубоко плевать. Возникает новое напряжение и противоречие между интересами региональных воров и воров кремлевских. Ранее существовала какая-то понятийная договоренность: мы обеспечиваем лояльность территории, вы не лезете в наши кормушки. Теперь федеральная власть, выполняя руководящие указание международных преступных синдикатов, вынуждена ломать внутренние договоренности.

Конфликт ширится, расползается уже внутри правящей криминальной вертикали. Противоречия между региональными и федеральными структурами приобретают все более непримиримый характер. По сути, федералы вынужденно начинают обирать уже региональные структуры, но другого им не остается — нужно исполнять внешние решения.

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