 

Политолог Суздальцев о желании Тихановской привлечь Путина к ее переговорам с Лукашенко: Тупиковый сценарий

27.10.2021, 11:38, Разное
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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская ведет активную деятельность за пределами Белоруссии. Последнее время политик сделала ряд громких заявлений, которые привлекли внимание профильной прессы.

В эфире радиостанции “Эхо Москвы” она сообщила, что видит вероятность отмены договоренностей, подписанных Россией и Лукашенко за последний год.

Более того, Светлана Тихановская хотела бы видеть Владимира Путина посредником на ее переговорах с Александром Лукашенко. Она считает, что подобный формат диалога позволил бы зафиксировать ключевые договоренности и избежать неверных трактовок в дальнейшем.

Политолог Андрей Суздальцев не увидел в словах Тихановской логики. Эксперт заявил, что гипотетическая коммуникация между Кремлем штабом в Вильнюсе поставит в приоритет вопрос о транзите власти в Белоруссии.

Речь в таком случае пойдет об одной теме — уходе Лукашенко приходе к власти оппозиции, считает Суздальцев. Специалист усомнился в том, что такой вариант развития событий нужен России.

Он задался вопросом, что даст Москве роль арбитра между Минском и Вильнюсом. Подобный сценарий политолог назвал тупиковым, передает ПолитНавигатор.



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