 

Ковидом в России за сутки заболели 36 582 человек

27.10.2021, 11:38, Разное
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За минувшие сутки в России было зарегистрировано 36 582 новых случая коронавируса. Заболевших выявили во всех регионах страны. За те же 24 часа число выздоровевших составило 29 151 человек. Число летальных случаев, попавшее в официальную статистику, составило 1 123.

Больше всего заразившихся регистрируется, как обычно, в Москве – 5789 пациентов. На вторую строчку в антирейтинге российских регионов по числу заболевших ковидом вернулся Санкт-Петербург, в котором выявили 2913 заболевших. Замыкает эту печальную тройку Московская область. Власти Подмосковья внесли в официальную статистику данные о 2670 зараженных.

Уже долгое время в России собирается статистика по новым случаям коронавируса по всей стране. За этот срок были собраны данные о 8 352 601 заболевших. Число выздоровевших пациентов составляет 7 242 735 человек. Сообщается о 233 898 летальных случаях.

Уже в ближайшее время в России начнется нерабочая неделя. Ее введение призвано помочь справиться с новой волной коронавируса. У местных властей есть полномочия в случае необходимости продлять этот режим.

Значительно смягчить ограничения, вводимые для борьбы с коронавирусом, возможно. Для этого необходимо активнее проводить кампанию по вакцинации.



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