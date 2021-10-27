Мнение: Немцы недооценили путинскую Россию

Министр сельского хозяйства ФРГ заявил, что мы долго не выдержим со своим эмбарго. Российское сельское хозяйство обеспечивает страну только на 60%, с молоком вообще полный провал. Без европейской еды никак — россияне будут страдать, а немцы российское эмбарго особо и не заметят. Аналитики Дойче Банк, в свою очередь, предположили, что санкции станут невыносимыми уже через несколько месяцев, после чего их отменят:

https://www.vesti.ru/article/1816857

Всё это было сказано в приснопамятном 2014 году. Министр ошибся в своих прогнозах — Россия ещё тогда была нормально обеспечена продуктами, а эмбарго позволило нашим фермерам резко рвануть вперёд. Сейчас мы отправляем за рубеж больше еды, чем ввозим из-за рубежа, при этом российский сельхоз продолжает расти на несколько процентов в год:

https://ruxpert.ru/Продовольственная_безопасность_России

https://www.interfax.ru/russia/748531

Пожалуй, немецкому министру следовало сказать то же самое, только не про Россию, а про Британию. Вот там действительно беда — сводки из магазинов заставляют вспомнить о пустых полках позднего СССР. Британцы уже взяли на вооружение советское ноу-хау, они заполняют пустые полки одинаковыми товарами, чтобы зияющие провалы в ассортименте не бросались так явно в глаза:

https://twitter.com/RT_com/status/1452688911809990657

https://www.forbes.ru/biznes/442569-v-supermarketah-velikobritanii-opusteli-polki-fotoreportaz

На первый взгляд, системных причин для дефицита нет — Британия пока что платежеспособна, а нехватка водителей грузовиков решится рыночными методами, когда зарплаты дальнобойщиков вырастут в полтора-два раза. Однако всё же корень проблем Британии — не дефицит гастарбайтеров, не коронавирус и даже не тяжёлый развод с Евросоюзом, а та зелёная повесточка, которая сейчас доминирует на всём Западе. Британия — всего лишь потрёпанное дерево, которое промокает под дождём первым. Вслед за Британией промокнут и другие деревья.

Как показывает история, мы имеем все шансы увидеть пустые полки магазинов и в США. Сейчас это кажется невозможным — огромная страна с хорошим климатом и славными фермерскими традициями, мировой лидер по экспорту продовольствия. Однако вспомним, что сказал Уинстон Черчилль полвека назад: «Я думал, что умру от старости. Но когда Россия, кормившая всю Европу хлебом, стала закупать зерно, я понял, что умру от смеха».

В США уже несколько десятилетий идёт то самое брожение, которое привело Россию сначала к 1917 году, а потом и к закономерному краху сельского хозяйства. На некоторое время наблюдателям показалось, что Дональд Трамп сумеет вернуть Америку обратно, на рельсы здравого смысла, однако недавно мы наблюдали в прямом эфире, как у него отобрали голоса избирателей, и как американцы покорно смирились с открытым демонтажом своей демократии. Пожалуй, если бы я был американцем, я бы уже начал всерьёз размышлять или о переезде в надёжную капстрану, или как минимум о штудировании истории СССР. Как показывает опыт других стран, схрон с консервами и патронами достаточной страховкой окажется навряд ли.

И, да, раз уж мы заговорили о деградации. Вот так выглядит в браузере та самая статья из 2014 года на Вести.ру:

Я подсчитал в редакторе, сама статья занимает всего лишь 17% от площади страницы, остальное занято мигающей рекламой. Как правило, такое засилье рекламы можно встретить только на мусорных сайтах, которые пытаются выжать из уходящей аудитории максимум. Полагаю, традиционным СМИ, — особенно с телевизионными корнями, — предстоит большая драка за сокращающийся рынок.