Медики назвали лучший продукт для хорошего сна

Медики назвали лучший продукт, употребление которого поможет обеспечить хороший сон. Речь идет об арахисовой пасте.

Арахисовую пасту можно есть перед сном. К такому выводу пришли исследователи после проведения исследования. В продукте содержится много белка и полезных элементов. После его употребления человек в течение всей ночи не будет чувствовать голода. В двух ложках арахисового масла содержится порядка 7 граммов белка 15 граммов полезного жира.

В составе арахиса в основном присутствуют мононенасыщенные жиры. Они помогают снизить риск развития сердечных патологий, предотвращают накопление ЛПНП. Этот вид ореха богат фосфором, магнием, марганцем. В нем содержатся аминокислоты и витамины, обеспечивающие хороший сон.

Ученые установили, что в арахисе присутствует триптофан, а данная аминокислота помогает улучшить качество сна. Этот элемент необходим, чтобы выработать два ключевых гормона, мелатонин и серотонин. Употребление арахисовой пасты перед сном помогает контролировать уровень сахара в крови.

Источник: rg.ru