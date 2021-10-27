 

Медики назвали лучший продукт для хорошего сна

27.10.2021, 11:18, Разное
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Медики назвали лучший продукт, употребление которого поможет обеспечить хороший сон. Речь идет об арахисовой пасте.
Арахисовую пасту можно есть перед сном. К такому выводу пришли исследователи после проведения исследования. В продукте содержится много белка и полезных элементов. После его употребления человек в течение всей ночи не будет чувствовать голода. В двух ложках арахисового масла содержится порядка 7 граммов белка 15 граммов полезного жира.

В составе арахиса в основном присутствуют мононенасыщенные жиры. Они помогают снизить риск развития сердечных патологий, предотвращают накопление ЛПНП. Этот вид ореха богат фосфором, магнием, марганцем. В нем содержатся аминокислоты и витамины, обеспечивающие хороший сон.

Ученые установили, что в арахисе присутствует триптофан, а данная аминокислота помогает улучшить качество сна. Этот элемент необходим, чтобы выработать два ключевых гормона, мелатонин и серотонин. Употребление арахисовой пасты перед сном помогает контролировать уровень сахара в крови.

Источник: rg.ru



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