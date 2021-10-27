В Саратове объявлены победительницы фестиваля “Принцесса цирка 2021”

Дрессировщица Росгосцирка Анастасия Дементьева-Корнилова стала обладательницей золотой короны Гран-при фестиваля и получила звание “Принцесса цирка”. Анастасия – единственная представительница женского пола в династии Корниловых, которая выполняет уникальные трюки со слонами, ранее доступные лишь мужчинам-дрессировщикам из ее семьи.

Золотые короны также получили воздушные гимнастки из Ирландии и Австрии – Шейдлер Пенелопа-Елена и О’Салливан Шарлотта Джорджия, а также Александра Левицкая-Спиридонова из Большого Московского цирка.

Серебро заслуженно забрали гимнастка из Росгосцирка Елена Мизенина за номер “Анна”, эквилибристка из Украины Амели Билык, а также коллектив девушек-акробатов на подкидных досках из Росгосцирка, под руководством Алексея Зарипова.

Бронзовые короны достались эквилибристкам Тху Хиен Нгуен из Вьетнама, Уранбилег Ангараг из Монголии, а также гимнасткам Анастасии Демидовой из Казахстана и Виктории Ардиссон из Италии.

Основной целью фестиваля “Принцесса цирка” стало объединение опытных артистов и талантливых участников из самодеятельных студий на одной площадке. Участницы из 13 стран мира на протяжении недели выполняли умопомрачительные трюки на манеже Саратовского цирка. Мероприятие посетили более четырех тысячи зрителей.

Глава Росгосцирка Сергей Беляков прокомментировал данное мероприятие: ” Многие участницы стали настоящим открытием в этом году, фестиваль действительно удался. Очень удивили наши артистки с номером на подкидных досках “Эхо мечты”, которому нет аналогов в мире. Также необычно выглядели гимнастки на волосах. К нам на фестиваль приехали девушки из Австрии, Ирландии и других стран, в том числе США, Эфиопии, Германии, Украины и Вьетнама, все их номера были представлены на сцене Саратовского цирка, и это одна из главных побед”.

Исходя из непростой эпидемиологической ситуации в мире, все участницы фестиваля из-за границы прибыли в Саратов с отрицательными тестами ПЦР либо имея на руках справку о вакцинации. Во время проведения фестиваля организаторы внимательно следили за соблюдением всех мер безопасности связанных с нынешней пандемией.

Петер Фекете, госсекретарь Министерства социальных ресурсов Венгрии и член жюри фестиваля прокомментировал мероприятие: “Только благодаря отличной подготовке и организации данный праздник смог состояться. Хотелось бы выразить огромную благодарность Росгосцирку, который взял на себя ответственность и смелость за проведение фестиваля такого масштаба, учитывая непростое время, связанное с пандемией”.

Всего за время существование фестиваля, с 2005 года, в нем приняли участие 730 артисток со всего мира, которые проявили свой талант и получили признание экспертов в области цирковой индустрии. “Принцесса цирка” призван объединить участниц со всего мира, организатором фестиваля является Российская государственная цирковая компания при финансовой поддержке Министерства культуры.