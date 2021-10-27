Иностранцы могут получить прививки от COVID-19 в Украине – Минздрав

Получить прививки могут иностранцы, имеющие разрешение на постоянное проживание в Украине или получившие статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите.

Записаться на процедуру можно через прививочные центры или центры массовой вакцинации, отметили в ЦОЗ.

https://www.facebook.com/phc.org.ua/videos/760641121562180/

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 27 октября в Украине 9,3 млн человек получили одну дозу вакцины от COVID-19, завершили вакцинацию 7,1 млн человек.

По словам министрв здравоохранения Виктора Ляшко, вакцинация против коронавируса за последние четыре месяца спасла 2500 жизней украинцев.

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