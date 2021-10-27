 

Иностранцы могут получить прививки от COVID-19 в Украине – Минздрав

27.10.2021, 11:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Получить прививки могут иностранцы, имеющие разрешение на постоянное проживание в Украине или получившие статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите.

Записаться на процедуру можно через прививочные центры или центры массовой вакцинации, отметили в ЦОЗ.

https://www.facebook.com/phc.org.ua/videos/760641121562180/

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 27 октября в Украине 9,3 млн человек получили  одну дозу вакцины от COVID-19, завершили вакцинацию 7,1 млн человек.

По словам министрв здравоохранения Виктора  Ляшко, вакцинация против коронавируса за последние четыре месяца спасла 2500 жизней украинцев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.07 / Россиянам разрешили называть себя эльфами

25.08 / Посол не увидел альтернативы талибам в Афганистане

05.08 / Лукашенко поручил закрыть «каждый метр» границы

19.10 / Названо время проведения совещания Путина с правительством по COVID-19

29.05 / Владельцы iPhone смогут контролировать свой рацион питания

08.01 / Актер из сериала “Скорая помощь” найден мертвым в своей квартире – СМИ

14.03 / Большинство украинцев поддерживает присоединение Украины к Евросоюзу и НАТО – опрос

13.11 / Украина осудила власти Беларуси в связи со смертью белоруса Бондаренко

03.01 / Количество жертв масштабного оползня в Норвегии выросло до семи

04.09 / Месси решил остаться в “Барселоне”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика