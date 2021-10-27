 

Уругвайская актриса Орейро прокомментировала присвоение ей Путиным российского гражданства

27.10.2021, 11:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Артистка записала короткое видео на русском языке. 

“Я хочу поблагодарить Россию и всех ее граждан за огромную честь, оказанную мне этим признанием. Наши отношения основаны на более чем двадцатилетней любви, и я чувствую, что эта связь станет еще крепче”, – сказала она. 

Ролик с участием актрисы также продублирован на российском канале “Мир 24”.

ВИДЕОВидео: МИР 24 / YouTube
Контекст:

Полное имя актрисы – Наталия Мариса Орейро Иглесиас Погхио Боури. Мировую известность ей принесла главная роль в аргентинском сериале “Дикий ангел”.

О своем желании получить российское гражданство артистка впервые заявила в эфире шоу “Вечерний Ургант” на российском “Первом канале”, а летом 2020 года подала документы на оформление. “Однажды я пошла в посольство по различным вопросам. Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела ли я бы оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили [заполнить ], и это на рассмотрении”, – объяснила тогда она.

25 октября Путин присвоил артистке и ее девятилетнему сыну Мерлину Атауальпе российское гражданство.

Артистка живет в браке с рок-музыкантом Рикардо Мольо. Он старше ее на 20 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.09 / Члены избиркомов добирались до отдаленных избирателей на дрезинах и лошадях

05.02 / Лавров заявил об «отсутствии нормальности» в отношениях РФ и ЕС

02.09 / Новая модель смартфона Sony Xperia поступила в продажу в Японии

03.05 / В Японии созданы мятные биопестициды

25.09 / Участниками первого чемпионата ArtMasters на «Тавриде» стали около 10 тыс. человек

14.10 / «Бред и напёрсточничество» – в России ответили на заявления США о «принципиальном согласии» по СНВ-III

12.04 / Половина россиян сочли родину великой космической державой

12.10 / Мужчина в камуфляже открыл под Киевом стрельбу по людям

18.01 / МЧС решил утроить группировку спасателей на месте схода лавины в КЧР

14.06 / Литва призвала к усилению НАТО на восточном фланге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика