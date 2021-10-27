Уругвайская актриса Орейро прокомментировала присвоение ей Путиным российского гражданства

Артистка записала короткое видео на русском языке.

“Я хочу поблагодарить Россию и всех ее граждан за огромную честь, оказанную мне этим признанием. Наши отношения основаны на более чем двадцатилетней любви, и я чувствую, что эта связь станет еще крепче”, – сказала она.

Ролик с участием актрисы также продублирован на российском канале “Мир 24”.

ВИДЕОВидео: МИР 24 / YouTube

Контекст:

Полное имя актрисы – Наталия Мариса Орейро Иглесиас Погхио Боури. Мировую известность ей принесла главная роль в аргентинском сериале “Дикий ангел”.

О своем желании получить российское гражданство артистка впервые заявила в эфире шоу “Вечерний Ургант” на российском “Первом канале”, а летом 2020 года подала документы на оформление. “Однажды я пошла в посольство по различным вопросам. Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела ли я бы оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили [заполнить ], и это на рассмотрении”, – объяснила тогда она.

25 октября Путин присвоил артистке и ее девятилетнему сыну Мерлину Атауальпе российское гражданство.

Артистка живет в браке с рок-музыкантом Рикардо Мольо. Он старше ее на 20 лет.

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