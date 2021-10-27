 

Рособоронэкспорт решил показать 300 образцов оружия на выставке в Перу

27.10.2021, 10:52, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРособоронэкспорт (входит в госкорпорацию «Ростех») представит около 300 образцов вооружения и техники на Международной выставке оборонных технологий SITDEF 2021, которая пройдет с 28 по 31 октября на территории главного штаба сухопутных войск в Лиме (Республика Перу).

«На стенде Рособоронэкспорта будет представлено около 300 образцов вооружения и военной техники. В виде моделей компания продемонстрирует учебно-боевой самолет Як-130, боевой вертолет Ми-28НЭ, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» и бронетранспортер БТР-82А, имеющие высокий потенциал в Латинской Америке», – передает ТАСС сообщение компании.

Кроме того, Рособоронэкспорт готов предоставить информацию об истребителях Су-35, Су-30СМЭ и МиГ-35, вертолетах Ми-35М, Ми-171Ш, «Ансат», а также о современных средствах авиационного поражения. Посетителям стенда компании будет предложена широкая номенклатура средств ПВО и радиоэлектронной борьбы различных радиусов действия, в том числе зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» и «Антей-4000», зенитные ракетные комплексы «Викинг», «Бук-М2», «Тор-М2КМ», а также переносные зенитные ракетные комплексы «Игла-С» и «Верба».

В компании рассчитывают, что представителей сухопутных сил и сил специальных операций стран региона заинтересуют бронированные автомобили «Тигр» и «Тайфун-К», противотанковые комплексы «Хризантема-С», «Корнет-Э» и «Корнет-ЭМ», бронетранспортеры БТР-80А и БТР-82А, а также новые колесные боевые машины К-16 и К-17, построенные на базе унифицированной боевой платформы «Бумеранг». Ожидается также повышенное внимание представителей всех видов вооруженных сил и родов войск к современным тренажерным системам и комплексам ведущих российских производителей.

Отмечается, что специальный Технологический центр Рособоронэкспорта покажет на стенде компании-спецэкспортера материалы по комплексу с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10Е», пользующийся популярностью среди российских партнеров на мировом оружейном рынке.

Ранее Рособоронэкспорт рассказал об успехах российской военной техники на учениях в Сербии.



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