Мнение: Духовность и скрепы

Кстати, в свете бескомпромиссной борьбы с разного рода нескрепными меньшинствами и запрета ими своей пропаганды нынешняя борьба за поголовную вакцинацию выглядит весьма щекотливо.

Строго говоря, сегодня привитыми является меньшинство населения России — примерно треть. Причем это формально, так как скандалы с фальшивыми сертификатами позволяют предполагать, что реальное число вакцинированных гораздо ниже официальной трети.

Получается, что вакцинированные — это именно меньшинство. Но при этом пропагандой ценностей этого меньшинства забиты все СМИ. К этой пропаганде на все сто подходит определение «агрессивная». Получается странная штука: нетрадиционные ценности пропагандировать — это уголовная статья, а нетрадиционные методы лечения, к которым относится, к примеру, ранее невиданная массовая вакцинация в зоне инфекционной вспышки — да не вопрос. И где тут борцы вроде Милонова? Они что, в упор не видят проблемы?

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