 

Мнение: Духовность и скрепы

27.10.2021, 10:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Кстати, в свете бескомпромиссной борьбы с разного рода нескрепными меньшинствами и запрета ими своей пропаганды нынешняя борьба за поголовную вакцинацию выглядит весьма щекотливо.

Строго говоря, сегодня привитыми является меньшинство населения России — примерно треть. Причем это формально, так как скандалы с фальшивыми сертификатами позволяют предполагать, что реальное число вакцинированных гораздо ниже официальной трети.

Получается, что вакцинированные — это именно меньшинство. Но при этом пропагандой ценностей этого меньшинства забиты все СМИ. К этой пропаганде на все сто подходит определение «агрессивная». Получается странная штука: нетрадиционные ценности пропагандировать — это уголовная статья, а нетрадиционные методы лечения, к которым относится, к примеру, ранее невиданная массовая вакцинация в зоне инфекционной вспышки — да не вопрос. И где тут борцы вроде Милонова? Они что, в упор не видят проблемы?

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.07 / Певица Слава чуть не отравилась бытовой химией: “Думала, что это белое вино”

21.06 / Минимализм в одежде: подборка образов для женщин, предпочитающих нейтральный стиль

17.06 / Пациентам с пересаженными органами может потребоваться три дозы вакцины от COVID-19

31.07 / «Папа хотел мальчика, но родилась я»: Лера Кудрявцева поделилась детскими воспоминаниями

01.01 / Герой года — просто врач

09.05 / Повышение цен на продукты: какие товары в группе риска

29.11 / Названы полезные свойства продуктов с большим содержанием витамина С

02.03 / Бесплодное следствие

13.08 / Такая крепкая дружба, или как Кара Делевинь снова провоцирует слухи о романе – на этот раз с Кайей Гербер

21.01 / В Москве закрыли вестибюль станции метро из-за подозрительной сумки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика