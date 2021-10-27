 

Página 12 – «cамая русская из иностранцев» — Наталия Орейро с сыном получили российское гражданство

27.10.2021, 10:22, Новости дня
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Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро и её сын Мерлин получили гражданство России, пишет Página 12. По словам артистки, она задумалась о российском паспорте в 2020 году после визита на программу телеведущего Ивана Урганта на Первом канале, в которой ведущий назвал её «самой русской из иностранцев».


Twitter

Президент Владимир Путин присвоил российское гражданство Наталии Орейро и её сыну, после того как во время последнего визита в страну уругвайская певица и актриса рассказала о желании стать гражданкой России, пишет Página 12.

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Орейро Иглесиас Наталия Мариса, родившаяся 19 мая 1977 года в Уругвае, с сыном Мольо Орейро Мерлином Атауальпой, родившимся 26 января 2012 года в Аргентине», — сказано в соответствующем указе главы государства.

Как отмечается в статье, в 2020 году звезда рассказала, что захотела получить российское гражданство после участия в одной из российских телепередач, в которой ведущий назвал её «самой русской из иностранцев». «Это было бы честью для меня. Путин должен дать мне гражданство», — в шутку добавила Орейро.

Через некоторое время певица пришла по делам в посольство РФ в Аргентине, где проживает на данный момент, и подала документы на получение гражданства. Орейро обещала посетить Россию, когда закончится пандемия коронавируса, если её заявка будет удовлетворена.

Página 12 напоминает, что известность к уругвайской звезде пришла после выхода телесериала «Дикий ангел» в 1990-х годах. С тех пор Орейро стала так популярна в России, что каждый её концерт «собирает толпы зрителей».

При этом, когда в Аргентине началась кампания по вакцинации против COVID-19, певица отметила, что если бы она могла выбирать вакцину, то выбрала бы «Спутник V» и «без колебаний» привилась бы российским препаратом.



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