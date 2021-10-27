В “желтой” зоне карантина остались три области Украины – данные Минздрава

В “красной” зоне находятся Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская и Херсонская.

В “оранжевую” зону входят Киев, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновецкая, Черниговская.

Скриншот: moz.gov.ua

Глава Минздрава Виктор Ляшко 26 октября заявил, что в “красную” зону перейдут пять регионов.

“Чтобы снизить нагрузку на медицинскую систему, мы вынуждены вводить жесткие карантинные ограничения… На ближайшем заседании госкомиссии ТЭБ и ЧС будет принято решение о переводе в “красную” зону еще пяти областей: Житомирской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской”, – сказал он.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. За время эпидемии в Украине подтвердили 2,8 млн случаев COVID-19, умерло почти 65 тыс. пациентов.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан были не привиты.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела “желтый” уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С 15 октября в “красной” зоне эпидопасности находится Херсонская область. С 18 октября в “красную” зону также попали Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области. С 23 октября в “красную” зону вошла Сумская область. С 26 октября в “красную” зону вошли Ровенская и Николаевская области.

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