“Чем мы собираемся воевать”. Смешко сравнил ракеты Украины и России

“Вопрос в том, есть ли у нас на сегодня видение того, какая конфигурация сухопутных сил, ВВС, ВМС, ССО должна у нас присутствовать для стратегической оборонительной операции, если мы будем атакованы не только из Луганска и Донецка, но и по другим направлениям? Есть ли у нас созданные оперативные и стратегические резервы, есть ли у нас, например, аэромобильная бригада в районе Днепра. […] Я уже молчу о том, что, чтобы наши военно-воздушные силы могли получить превосходство в воздухе”, – сказал он.

Экс-глава СБУ считает, что “меньшее, что для этого нужно, – чтобы оружие под крылом нашего самолета могло достать как можно больше целей, чем наш противник”.

“У нашего противника уже давно есть ракеты РВВ-АЕ с активной головкой самонаведения и дальностью поражения около 70 км, которая теоретически может одновременно обстрелять шесть целей, причем по принципу “выпустил – забыл”. У нас же базовая ракета Р-27 производства КБ “Луч” – с дальностью до 40 км. И это при том, что это один канал наведения, а полуактивная головка самонаведения и локатор должны подсвечивать цель до времени ее поражения”, – объяснил Смешко.

Он подчеркнул, что оперирует данными из открытых источников.

“У меня нет информации, с чем мы собираемся идти воевать. Я уже не говорю о космических силах. В РФ уже давно создан пункт вроде американского, где в масштабах реального времени приказы могут дойти до уровня роты с места расположения штаба, и все увязано в одной системе”, – отметил Смешко.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В августе 2021 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что украинская армия готова к отражению полномасштабной агрессии России. “Вооруженные силы будут готовы. Они к этому готовятся постоянно, каждый день. Этому посвящена вся наша деятельность – подготовке к отражению широкомасштабного наступления”, – отметил он.

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон “Об обороне Украины”, автором которого он и является.

В законе разъясняется, что план обороны Украины – это составная часть оборонного планирования, содержащая совокупность документов, которые определяют содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных и других мероприятий государства по подготовке к вооруженной защите и ее защите в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта.

В марте 2020 года Зеленский утвердил структуру плана обороны Украины, а также поручил Кабинету Министров и силовикам разработать его в соответствии с этой структурой.

В октябре 2021 года Совет национальной безопасности и обороны утвердил план обороны Украины.

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