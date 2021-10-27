 

Сенаторы США призвали не вводить санкции против Индии за закупку оружия у России

27.10.2021, 9:59, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыАмериканские сенаторы Джон Корнин и Марк Уорнер призвали президента США Джо Байдена не применять в отношении Индии CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций») за закупки оружия у России.

«Мы настоятельно рекомендуем вам не применять CAATSA в отношении Индии за ее запланированную закупку российских зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф», – передает РИА Новости текст письма сенаторов, направленного Бадйену.

По мнению Уорнера и Корнина, санкции могут иметь пагубные последствия для стратегического партнерства США и Индии. Отказ от санкций в этой ситуации они оправдывают тем, что Индия за последние несколько лет снизила объемы импорта российской военной техники. Сенаторы также опасаются, что санкции усилят позиции тех политических сил в Индии, которые не видят в США надежного партнера, и подорвут попытки индийского правительства «уменьшить зависимость от российской оборонной техники».

При этом Уорнер и Корнин указывают на то, что разделяют беспокойство президента относительно «интеграции российского оборудования в Индии» и советуют администрации продолжить конструктивно обсуждать этот вопрос с Нью-Дели.

В письме сенаторы предлагают администрации создать двустороннюю рабочую группу, чтобы «наметить дальнейшие шаги для разработки стратегий укрепления военного взаимодействия между Индией и США.» Эти меры, как полагают Корнин и Уорнер, также помогут Вашингтону противостоять влиянию КНР в Индо-Тихоокеанском регионе.

В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов зенитно-ракетных систем С-400 стоимостью более 5 млрд долларов. Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю «Рособоронэкспорта». Расчеты за экспортные ЗРС будут производиться в рублях.

Против поставок С-400 в Индию выступают США, которые пытаются вынудить эту страну отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов в пользу американских аналогов. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о шантаже Вашингтона. 



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