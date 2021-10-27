Цена на газ в Европе упала до 1035 долларов за 1 тыс. кубометров

Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов снизилась на 2,5% и составила 1035 долларов за тысячу кубометров, следует из данных на ICE Futures.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составляла 1062,7 доллара за тысячу кубометров, а в 9.43 мск чуть снизилась – до 1035 доллара, передает РИА «Новости».

С учетом курсовой разницы это ниже расчетной цены вторника на 2,5. Отмечается, что динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня.

Напомним, во вторник цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов росла почти на 1%, выше 1070 долларов за тысячу кубометров.

Газета ВЗГЛЯД писала, что дорогой газ заставил Европу мечтать о новых АЭС.