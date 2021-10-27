Смена главных героев и расставание Жади и Лукаса: что известно о продолжении сериала “Клона”

Запутанная история любви Жади и Лукаса была хорошо знакома многим телезрителям. Сериал “Клон”, снятый в Бразилии, сразу же завоевал толпы поклонников по всему миру. Несмотря на то, что мыльная опера вышла на экраны 20 лет назад, многие фанаты до сих пор надеются на ее продолжение.

Сериал закончился после 250 серий – в финале главные герои наконец обрели свое счастье, а все сюжетные линии получили логическое завершение. Единственный повод предполагать, что история еще не закончилась – неоднозначная концовка для клона Лео и его создателя, которые уходят в пустыню. Поэтому уже вскоре после финала мыльной оперы появились слухи о его продолжении, которые вызывают у поклонников вопросы до сих пор.

Уже во время съемок у Джованны Антонелли и Мурило Бенисио, сыгравших главных героев, завязался бурный роман, за которым пристально следила не только вся Бразилия, но и фанаты по всему миру. Именно в этот период продолжение сериала могло бы иметь наибольший успех, однако студия “Глобо” столкнулась сразу с несколькими препятствиями.

Сначала в том, что сиквел повторит успех “Клона”, засомневалась сценаристка Глория Перес. Потом ситуацию усложнил скандальный разрыв Джованны и Мурило: у экс-возлюбленных начались суды из-за их общего сына и желания актрисы уехать из страны с новым избранником. А в 2018 году у фанатов мыльной оперы снова появилась надежда.

Три года назад о возможном продолжении “Клона” заговорили снова. Один из продюсеров проекта,

Гильермо Болела, объявил в своем интервью, что студия “Глобо” планирует снять полнометражный фильм. Взбудораженные поклонники сериала распространили эту информацию в Сети, однако она не подтвердилась.

Известно, что сюжет возможного сиквела, если тот выйдет на экраны, будет завязан на судьбе взрослой Самиры, дочери Мохаммеда и Латифы, и Хадижи, дочери Жади и Саида. К тому же, по слухам, в продолжении мыльной оперы Лукас и Жади могут столкнуться с новыми препятствиями в отношениях после появления клона и даже расстаться.