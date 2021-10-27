Лев Лещенко призвал не пиарить Моргенштерна из-за слов о Дне Победы

Российский певец Лев Лещенко призвал дополнительно не пиарить Моргенштерна из-за его слов о Дне Победы. По словам народного артиста, рэпер является так называемым «пустым местом», поэтому не стоит воспринимать высказывание всерьез.

Алишер Моргенштерн считает, что страна должна двигаться дальше и добиваться новых успехов в различных сферах, а не постоянно возвращаться к тому, что произошло почти век тому назад. Такое мнение рэпер высказал в рамках общения с Ксенией Собчак. После этих слов о Дне Победы на эпатажного исполнителя резко обрушилась волна хейта.

По словам Лещенко, Моргенштерн никто, чтобы кто-либо серьезно относился к его высказываниям. В связи с этим народный артист считает, что в очередной раз пиарить Моргенштерна не нужно, распространяя его высказывания.

К слову, после волны негатива Алишер Моргенштерн принес свои извинения. Он заявил, что фраза была просто вырвана из контекста. Ему жаль, что в запись не включили предложение выделить дополнительные деньги ветеранам ВОВ, пишет портал «Политэксперт».