 

Дочь Серова ответила на обвинения в пиаре на болезни отца

27.10.2021, 9:32, Разное
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Дочь певца Александра Серова Мишель в социальной сети Instagram ответила на массовые обвинения общественности в пиаре. Некоторые считают, что она пытается хайпиться на болезни артиста.
Мишель Серова пришла в студию программы «Пусть говорят», чтобы рассказать о состоянии здоровья Александра Серова. Она заявила, что приняла приглашение редакторов не как певица, а как дочь знаменитого артиста, которая переживает за отца.

Логика некоторых людей Мишель Серовой абсолютно не понятна. Она решила честно на всю страну рассказать о здоровье отца, поскольку после его госпитализации телефон буквально разрывался от звонков и сообщений. Как только Александру Серову стало легче, она решила раскрыть более детальные подробности о его состоянии. Это стало возможным, когда исполнителя хита «Я люблю тебя до слез» перевели из реанимации в обычную палату.

В скором времени певец покинет стены ковидного госпиталя. Еще несколько дней назад его состояние было тяжелым, но врачи сделали все возможное, чтобы организм справился с болезнью, пишет портал «Слово и дело».



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