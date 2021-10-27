Столовая Госдумы потеряла вторую звезду Michelin из-за многочисленных жалоб депутатов

С дверей столовой Государственной думы сняли одну из двух звёзд Michelin.

Такое решение редакция «Красного гида» приняла из-за снижения качества блюд в заведении, на которое жаловались представители всех депутатских фракций.

Первую звезду думская столовая получила в 1995 году. Через год инспекторы «Красного гида» присвоили ей вторую звезду, и, в принципе, могли бы присвоить и третью, но помешала недоступность столовой для широкой публики. По правилам путеводителя, трёхзвездное заведение должно быть общедоступным, а в здании Госдумы действует пропускной режим. Качество кухни упало с началом пандемии – депутаты стали реже бывать в столовой из-за дистанционного режима заседаний, и шеф-повар, очевидно, «расслабился».

– Инспекторы «Красного гида», проанализировав мнения депутатов, сошлись во мнении, что её кухня больше не соответствует уровню двух звёзд. Часть экспертов предлагала снять обе звезды, но мы можем снимать или присваивать только одну звезду в год. В следующем году мы вернёмся к обсуждению этого заведения, и шеф-повару комбината питания «Кремлёвский» придётся очень постараться, чтобы сохранить хотя бы единственную оставшуюся звезду, – заявил шеф-редактор путеводителя Мишлен.

Чтобы поправить пошатнувшуюся репутацию столовой, необходимо вернуть в меню французские вина, блины с икрой подавать только горячими, расширить ассортимент амюз-буш, строже относиться к качеству приготовления московских специалитетов. Замена белужьей икры на кабачковую признана недопустимой.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал аппарату парламента поручение возобновить нормальную работу столовой не позднее 1 ноября.

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