 

Столовая Госдумы потеряла вторую звезду Michelin из-за многочисленных жалоб депутатов

27.10.2021, 9:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

С дверей столовой Государственной думы сняли одну из двух звёзд Michelin.

Такое решение редакция «Красного гида» приняла из-за снижения качества блюд в заведении, на которое жаловались представители всех депутатских фракций.

Первую звезду думская столовая получила в 1995 году. Через год инспекторы «Красного гида» присвоили ей вторую звезду, и, в принципе, могли бы присвоить и третью, но помешала недоступность столовой для широкой публики. По правилам путеводителя, трёхзвездное заведение должно быть общедоступным, а в здании Госдумы действует пропускной режим. Качество кухни упало с началом пандемии – депутаты стали реже бывать в столовой из-за дистанционного режима заседаний, и шеф-повар, очевидно, «расслабился».

Столовая Госдумы потеряла вторую звезду Michelin из-за многочисленных жалоб депутатов– Инспекторы «Красного гида», проанализировав мнения депутатов, сошлись во мнении, что её кухня больше не соответствует уровню двух звёзд. Часть экспертов предлагала снять обе звезды, но мы можем снимать или присваивать только одну звезду в год. В следующем году мы вернёмся к обсуждению этого заведения, и шеф-повару комбината питания «Кремлёвский» придётся очень постараться, чтобы сохранить хотя бы единственную оставшуюся звезду, – заявил шеф-редактор путеводителя Мишлен.

Чтобы поправить пошатнувшуюся репутацию столовой, необходимо вернуть в меню французские вина, блины с икрой подавать только горячими, расширить ассортимент амюз-буш, строже относиться к качеству приготовления московских специалитетов. Замена белужьей икры на кабачковую признана недопустимой.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал аппарату парламента поручение возобновить нормальную работу столовой не позднее 1 ноября.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.10 / Мадонна на фотографиях выглядит как молодая девушка, а случайный кадр доказал обратное и теперь ясно сколько ей лет на самом деле

03.09 / С 1 января 2021 года пожилых россиян ожидает денежная прибавка

23.07 / Выпали в осадок

07.09 / Мнение: Сословный суд?

28.05 / «Белавиа» в пролете

31.03 / Депутат Мосгордумы просит прокуратуру проверить деятельность фракции КПРФ

02.11 / В Петербурге семилетний мальчик выстрелил из пистолета в младшего брата

26.09 / 14 необычных вещей, которые люди сделали своими руками и у них получилось круто

06.11 / Врач Пырьева объяснила пристрастия человека к определенной пище

26.11 / Виктория Боня впервые прокомментировала слухи о романе с Маратом Сафиным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика