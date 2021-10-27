 

НАТО впервые пригласило Украину на заседание комитета совета альянса

27.10.2021, 9:30, Новости дня
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В Минобороны Украины сообщили, что представитель Киева впервые примет участие в заседании комитета Североатлантического совета НАТО по вопросам вооружений — Конференции национальных директоров вооружений. Как передаёт «Перший незалежний», ранее участие в подобных мероприятиях было прерогативой исключительно стран — членов НАТО.


Reuters

Украина впервые примет участие в заседании комитета Североатлантического совета НАТО по вопросам вооружений — Конференции национальных директоров вооружений. Как передаёт «Перший незалежний», об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

«26 октября в Брюсселе под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга состоится заседание высшего совещательного комитета Североатлантического совета альянса по вопросам вооружений — Конференции национальных директоров вооружений. Впервые за более чем полвека деятельности комитета представитель Украины приглашён к участию в вопросах, которые ранее были прерогативой исключительно стран — членов НАТО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что представлять Украину на конференции в штаб-квартире альянса в Брюсселе будет заместитель министра обороны Украины Александр Носов.

По его словам, Украина ранее привлекалась к участию в заседаниях конференции, но сейчас впервые речь идёт о вопросах, относящихся к прерогативе исключительно государств — членов НАТО, в частности об инновации в оборонно-технической сфере, трансформации во взаимодействии с наукой и оборонно-промышленным комплексом и достижении оптимального соотношения военных потребностей и бюджетных возможностей.

Как отмечает канал, в Брюсселе также запланированы двусторонние встречи заместителя министра обороны Украины Александра Носова с национальными директорами по вооружению государств — членов НАТО.



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