 

В Минэкономразвития предсказали снижение углеродоемкости экономики РФ к 2050 году

27.10.2021, 9:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЦелевой сценарий проекта стратегии низкоуглеродного развития РФ предполагает снижение углеродоемкости экономики страны в шесть раз в 2050 году, при этом в инерционный сценарий заложено сокращение углеродоемкости в полтора раза, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Решетников заявил, что «целевой или интенсивный сценарий предполагает ускорение всех пропорций», ключевой момент – это снижение углеродоемкости, в интенсивном сценарии «углеродоемкость экономики снижается в 1,3 раза к 2030 году и в 2,8 раза к 2050 году», передает ТАСС.

Речь идет об «эмиссии парниковых газов в расчете на (…) 1 рубль ВВП».

«Если мы берем чистую эмиссию, то у нас эффективность экономики возрастает в шесть раз за счет того, что еще активно развивается поглощение», – отметил он.

Решетников добавил, что оба сценария прогнозируют снижение нетто-выбросов парниковых газов при общем увеличении показателей эмиссии CO2 за счет роста экономики.

Так, согласно проекту, нетто-выбросы при инерционном сценарии в 2050 году снизятся на 460 млн тонн, в целевом сценарии – на 1,57 млрд тонн.

Нынешний уровень вредных выбросов в РФ оценивается в 1,5 млрд тонн в CO2-эквиваленте, до 2050 года ожидается эмиссия дополнительно около 800 млн тонн.

Напомним, в июне президент РФ Владимир Путин поручил разработать план уменьшения выбросов парниковых газов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.10 / Кикабидзе объяснил исполнение песни на русском языке

06.07 / Российские военные начали тренировать гранатометчиков в Узбекистане. Учения проходят на фоне обострения в соседнем Афганистане

20.12 / В США погиб сын миллиардера Рэя Далио

19.03 / N-TV – три немецких региональных премьера поддержали «Спутник V»

16.11 / Кошевой рассказал, из-за чего решил отрастить волосы

28.11 / Уманский: Украина в декабре окажется под угрозой невыплаты пенсий, и будет огромнейшее искушение включить печатный станок

19.05 / Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро

03.09 / Колумнист Washington Post – американским войскам нужен новый верховный главнокомандующий

01.03 / Аргентина оценила результаты применения «Спутника V»

13.12 / Кулеба заявил, что в Украине нет места антисемитизму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика