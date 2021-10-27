В Минэкономразвития предсказали снижение углеродоемкости экономики РФ к 2050 году

Целевой сценарий проекта стратегии низкоуглеродного развития РФ предполагает снижение углеродоемкости экономики страны в шесть раз в 2050 году, при этом в инерционный сценарий заложено сокращение углеродоемкости в полтора раза, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Решетников заявил, что «целевой или интенсивный сценарий предполагает ускорение всех пропорций», ключевой момент – это снижение углеродоемкости, в интенсивном сценарии «углеродоемкость экономики снижается в 1,3 раза к 2030 году и в 2,8 раза к 2050 году», передает ТАСС.

Речь идет об «эмиссии парниковых газов в расчете на (…) 1 рубль ВВП».

«Если мы берем чистую эмиссию, то у нас эффективность экономики возрастает в шесть раз за счет того, что еще активно развивается поглощение», – отметил он.

Решетников добавил, что оба сценария прогнозируют снижение нетто-выбросов парниковых газов при общем увеличении показателей эмиссии CO2 за счет роста экономики.

Так, согласно проекту, нетто-выбросы при инерционном сценарии в 2050 году снизятся на 460 млн тонн, в целевом сценарии – на 1,57 млрд тонн.

Нынешний уровень вредных выбросов в РФ оценивается в 1,5 млрд тонн в CO2-эквиваленте, до 2050 года ожидается эмиссия дополнительно около 800 млн тонн.

Напомним, в июне президент РФ Владимир Путин поручил разработать план уменьшения выбросов парниковых газов.