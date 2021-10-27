ФАС возбудила дело против Apple
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Apple из-за запрета разработчикам приложений сообщать клиентам о возможности оплаты покупок вне AppStore, информирует пресс-служба ведомства.
В сообщении на сайте ведомства указывается, что «Apple не исполнила предупреждение, в связи с чем ФАС РФ возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компании».
«В случае признания Apple нарушившей Закон о защите конкуренции, ей может грозить оборотный штраф от суммы выручки на рынке», – отмечается в тексте.
Отмечается, что соответствующее предупреждение было выдано компании 30 августа.
Ранее в Китае подали в суд на Apple из-за отсутствия зарядных устройств в комплекте поставки iPhone.
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