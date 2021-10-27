ФАС возбудила дело против Apple

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Apple из-за запрета разработчикам приложений сообщать клиентам о возможности оплаты покупок вне AppStore, информирует пресс-служба ведомства.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что «Apple не исполнила предупреждение, в связи с чем ФАС РФ возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компании».

«В случае признания Apple нарушившей Закон о защите конкуренции, ей может грозить оборотный штраф от суммы выручки на рынке», – отмечается в тексте.

Отмечается, что соответствующее предупреждение было выдано компании 30 августа.

Ранее в Китае подали в суд на Apple из-за отсутствия зарядных устройств в комплекте поставки iPhone.