 

ФАС возбудила дело против Apple

27.10.2021, 9:26, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыФедеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Apple из-за запрета разработчикам приложений сообщать клиентам о возможности оплаты покупок вне AppStore, информирует пресс-служба ведомства.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что «Apple не исполнила предупреждение, в связи с чем ФАС РФ возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компании».

«В случае признания Apple нарушившей Закон о защите конкуренции, ей может грозить оборотный штраф от суммы выручки на рынке», – отмечается в тексте.

Отмечается, что соответствующее предупреждение было выдано компании 30 августа.

Ранее в Китае подали в суд на Apple из-за отсутствия зарядных устройств в комплекте поставки iPhone.



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