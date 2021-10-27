 

“Ничего так мужчина”, “Офигенная пара”. Дочь Сумской, проживающая в РФ, показала отца своих детей

27.10.2021, 9:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Поймать этого мужчину для фото… Ну, вы поняли”, – написала она.

Паперная и Яглыч запечатлены на улице, в объятиях друг друга.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Тоня Паперная (@tony__pepper)

“Вы просто офигенная пара”, – отметила подписчица orysiakovaliv.

“Ничего так мужчина”, – написала cat_mma.

Контекст:

Антонина Паперная родилась 1 июня 1990 года. Ее родители – Ольга Сумская и украинский актер Евгений Паперный – расстались в 1991 году, прожив вместе четыре с половиной года.

Владимир Яглыч родился 14 января 1983 года в Москве. В фактическом браке с ним Паперная родила двоих детей: дочь Еву (2017) и сына Даниила (2020). Семья проживает в Москве (РФ).

Яглыч ранее был женат на российской актрисе Светлане Ходченковой. Они развелись в 2010 году после пяти лет брака. Детей у пары не было.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.07 / В Украине из-за непогоды обесточен 101 населенный пункт – ГСЧС

11.08 / В Германии медсестра вместо вакцины от COVID-19 привила тысячи людей физраствором

15.12 / Определена грузоподъемность российского ядерного буксира

22.09 / Центру Чумакова разрешили провести испытания вакцины от коронавируса

10.07 / Рейтинг украинской власти снизился за счет тех, кто ждал быстрых результатов – Корниенко

19.07 / Новые митинги в поддержку губернатора Фургала прошли в двух регионах России

15.06 / Некоторые депутаты Рады на селфи из Офиса президента Украины делали “чуть ли не сделки” – Корниенко

01.12 / Российская феминистка порекомендовала метод безболезненного развода для женщин

22.07 / США решили закрыть консульство в китайском Ухане

20.09 / SVT – глава WADA сообщил о возвращении к «холодной войне» в мире спорта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика