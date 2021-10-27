В Украине за сутки сделали рекордное число прививок от COVID-19

“Новый рекорд прививок: за сутки […] 291 293 человека вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 212 013 человек, полностью иммунизированы – 79 280 человек”, – говорится в сообщении.

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По данным специализированного портала Минздрава, прививки во вторник делали 1164 мобильные бригады по иммунизации, 3220 пунктов и 384 центра вакцинации населения.

Больше всего доз вакцин ввели 26 октября в Киеве (29 023), столица лидирует и по общему количеству вакцинаций – 2 139 271 прививка.

“Всего с начала кампании по вакцинации сделано 16 501 573 прививки. Вакцинированы 9 363 493 человека, из них получили первую дозу – 9 363 491 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 7 138 082 человека (из них два человека получили первую дозу за рубежом)”, – рассказали в Минздраве.

Согласно информации на сайте ведомства, большинство прививок украинцы получили вакциной от Pfizer – 3,86 млн.

Контекст:

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 27 октября в Украине подтвердили более 2,8 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 65,6 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровели 2,4 млн человек.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По словам Ляшко, вакцинация против коронавируса за последние четыре месяца спасла 2500 жизней украинцев.

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