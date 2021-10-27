260 тыс. украинцев стали жертвами торговли людьми – Венедиктова

“В сегодняшних реалиях кажется довольно странным, что в ХХІ веке мы вынуждены говорить о торговле людьми не в историческом контексте, а в реальном времени. Однако современные формы эксплуатации человека и новые вызовы, с которыми столкнулось мировое сообщество, создают угрозу попадания в эту кабалу практически всех социальных групп населения”, – отметила она.

По словам Венедиктовой, “борьба с этим позорным явлением” должна быть приоритетом для правоохранительных органов Украины и других государственных структур.

“В этом году деятельность правоохранителей активизирована и учтено 225 уголовных правонарушений по фактам торговли людьми, что почти на четверть больше, чем в прошлом. На 40% увеличилось количество лиц, которым сообщено о подозрении и на треть – количество направленных в суд обвинительных актов”, – подчеркнула генпрокурор.

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/465379098310573

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