Шойгу распорядился дополнительно призвать в армию 160 тысяч срочников для службы в стройбатах

Амбициозные планы министра обороны Сергея Шойгу по строительству городов в Сибири помогут выполнить солдаты срочной службы, сообщает сайт Минобороны.

В 2022-2027 годах призыв в стройбаты будет увеличен на 160 тысяч человек. Повестки могут получить как граждане, ранее уволенные в запас, так и уже прошедшие военную службу. Вместо автоматов и винтовок в ближайшие 5 лет все срочники будут получать в руки лопаты и перфораторы.

За эту пятилетку планируется с нуля построить в Сибири 5 новых городов, а также всю их инфраструктуру, кварталы для проживания чиновников и военные объекты.

Солдаты смогут бесплатно освоить специальности каменщика, укладчика асфальта, токаря, штукатура и черно рабочего, при этом им будет предоставлено жильё и горячее питание в полевых кухнях.

– Наш проект по строительству новых городов много критиковали, главным образом за его дороговизну. Но на самом деле это почти ничего не будет стоить государству. Солдат у нас много, работают они бесплатно. Только и расходов, что на гречу и подворотнички. В среднем 5 городов будет построить дешевле, чем одну «Зенит-арену» в Санкт-Петербурге, – заявил Шойгу.

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