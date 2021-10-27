Шойгу распорядился дополнительно призвать в армию 160 тысяч срочников для службы в стройбатах
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Амбициозные планы министра обороны Сергея Шойгу по строительству городов в Сибири помогут выполнить солдаты срочной службы, сообщает сайт Минобороны.
В 2022-2027 годах призыв в стройбаты будет увеличен на 160 тысяч человек. Повестки могут получить как граждане, ранее уволенные в запас, так и уже прошедшие военную службу. Вместо автоматов и винтовок в ближайшие 5 лет все срочники будут получать в руки лопаты и перфораторы.
За эту пятилетку планируется с нуля построить в Сибири 5 новых городов, а также всю их инфраструктуру, кварталы для проживания чиновников и военные объекты.
Солдаты смогут бесплатно освоить специальности каменщика, укладчика асфальта, токаря, штукатура и черно рабочего, при этом им будет предоставлено жильё и горячее питание в полевых кухнях.
– Наш проект по строительству новых городов много критиковали, главным образом за его дороговизну. Но на самом деле это почти ничего не будет стоить государству. Солдат у нас много, работают они бесплатно. Только и расходов, что на гречу и подворотнички. В среднем 5 городов будет построить дешевле, чем одну «Зенит-арену» в Санкт-Петербурге, – заявил Шойгу.
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