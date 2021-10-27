Гинцбург надеется на скорую регистрацию детской вакцины от коронавируса

Александр Гинцбург в ходе общения с журналистами заявил, что ожидает в скором времени принятия официального решения по поводу регистрации в РФ детской вакцины против коронавируса. На данной стадии проводится тщательная фармакоэкспертиза.

Детскую вакцину против коронавируса исследуют эксперты. Гинцбург надеется, что в итоге будет принято положительное решение о регистрации.

Российский Минздрав ранее получил все необходимые документы на регистрацию в стране вакцины против COVID-19 для детей подросткового возраста. Если соответствующий препарат будет одобрен, прививки станут носить исключительно добровольный характер. Согласие на укол должны подписать родители или же официальные представители несовершеннолетнего.

Не исключается, что детская вакцина против COVID-19 получит название «Спутник-М». Приставка «М» значит «для маленьких», пишет портал Newinform.

Медики в очередной раз призывают взрослое население вакцинироваться. Прививка на 100% не защищает от болезни, но предотвращает тяжелые последствия.