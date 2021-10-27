Депутат ВР Волынец посоветовал украинцам запасаться навозом перед холодами

Украинцам посоветовали перед холодами запасаться навозом. Такое предложение выдвинул депутат ВР Михаил Волынец.

В ближайшее время в Украине наступят холода, кроме того, придется массово закрыть социальные объекты. Население страны, в свою очередь, перейдет на отопление кизяками. По словам Волынца, такая ситуация наблюдается вследствие нехватки энергетических ресурсов. Как отметил парламентарий, украинцы, проживающие в сельской местности, хотя бы могут собирать и сушить навоз, поскольку положиться можно исключительно на себя, а действующее правительство не предпринимает никаких шагов по решению проблемы.

В нынешнем году тарифы на отопление и подачу горячей воды устанавливают власти на местах. До этого руководители некоторых областей предупреждали, что вынуждены будут увеличить тарифы на ЖКХ из-за роста стоимости газа. В определенных регионов из-за нехватки «голубого топлива» для учреждений бюджетной сферы ввели режим ЧС, пишет портал iReactor.