В ПРФ напомнили о завершении срока оформления детской выплаты к началу учебного года

Документы на детскую выплату, которую оформляли к началу учебного года, можно подать до конца октября. Об этом россиянам напомнили в ПФР.

Размер выплаты на ребенка составляет десять тысяч рублей. Она полагается семьям, где воспитывается ребенок 6-17 лет. Большинство семей получили единовременное пособие еще в августе, но у некоторых право на выплату появилось немного позже. Сейчас у этой категории россиян есть возможность обратиться в ПФР, чтобы получить денежные средства.

По словам главы Минтруда и соцзащиты Антона Котякова, десять тысяч рублей получили родители свыше 20 миллионов детей. Это количество эквивалентно 98%. На обработку заявления потребуются кратчайшие сроки. Кто не успел подать документы, это можно сделать до 1 ноября. Чтобы не идти в госструктуру лично, есть возможность отправить заявление через портал госуслуг, пишет портал Nation News.