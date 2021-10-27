 

В ПРФ напомнили о завершении срока оформления детской выплаты к началу учебного года

27.10.2021, 8:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Документы на детскую выплату, которую оформляли к началу учебного года, можно подать до конца октября. Об этом россиянам напомнили в ПФР.
Размер выплаты на ребенка составляет десять тысяч рублей. Она полагается семьям, где воспитывается ребенок 6-17 лет. Большинство семей получили единовременное пособие еще в августе, но у некоторых право на выплату появилось немного позже. Сейчас у этой категории россиян есть возможность обратиться в ПФР, чтобы получить денежные средства.

По словам главы Минтруда и соцзащиты Антона Котякова, десять тысяч рублей получили родители свыше 20 миллионов детей. Это количество эквивалентно 98%. На обработку заявления потребуются кратчайшие сроки. Кто не успел подать документы, это можно сделать до 1 ноября. Чтобы не идти в госструктуру лично, есть возможность отправить заявление через портал госуслуг, пишет портал Nation News.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.04 / Медики рассказали о простом способе снижения давления без лекарств

03.04 / Американские ученые назвали болезнь Альцгеймера диабетом 3-го типа

20.04 / Звезда сериала “Великолепный век” Мерьем Узерли едет в Россию

02.06 / Собянин открыл первую из 12 новых мазутных ТЭС для зарядки электробусов

12.08 / Мнение: Герой Беларуси просит силовиков остановить насилие…

28.05 / Café помогает гибридным организациям планировать рабочее время

07.02 / Зачем Троянова выгнала мужика? – Личное мнение

29.08 / Попробуйте поднять пятки: как приучить ножки с каблукам после изоляции

24.06 / Никиту Михалкова лишат «Оскара» за гомофобные высказывания

06.05 / Решетова расскажет об отношениях с Тимати в документальном фильме на YouTube-канале

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика